Die Vorbereitungen beginnen

Dass am Montag, 22. Februar, die Grundschulen wieder öffnen sollen – Roland Hennig hat das am Mittwochabend in den Medien registriert. Offiziell informiert worden ist der Rektor der Grundschule Intrup vom Schulministerium in Düsseldorf am Donnerstagvormittag noch nicht. Was den 62-Jährigen mit Blick auf die vorherigen Schulschließungen und -öffnungen wegen der Corona-Pandemie nicht überrascht.

„Das kann noch dauern“, sagt er im Gespräch mit den Westfälischen Nachrichten . So lange will das Kollegium allerdings nicht warten. Heute Vormittag berät es in einer Videokonferenz, wie die Öffnung ab 22. Februar realisiert werden soll. Roland Hennig hat dabei einen klaren Favoriten: „Wir wollen das so machen wie im vergangenen Jahr.“

In der Praxis bedeutet das, jede Klasse wird in zwei Gruppen geteilt, die zu versetzten Zeiten in die Schule kommen. Zudem gibt es unterschiedliche Anfangszeiten für die Jahrgänge. „Zuerst kommen morgens die OGS- und Betreuungskinder. Die gehen dann anschließend in die Betreuung“, erläutert er. Dass das „für das OGS-Team eine zusätzliche Belastung“ darstellt, ist ihm bewusst, weil die Schülerinnen und Schüler früher als 12.30 Uhr betreut werden müssen.

Für die Kinder der ersten und zweiten Klassen heißt das, zwei Stunden Unterricht täglich, für die dritten und vierten Jahrgänge drei Stunden am Tag. Die Jüngeren lernen Deutsch und Mathematik, bei den Älteren steht zusätzlich Englisch oder Sachkunde auf dem Stundenplan.

Eines bleibt an der Grundschule Intrup Standard: Vor dem Betreten werden die Hände der Kinder desinfiziert, beim Betreten die Körpertemperatur gemessen. „Ab 37,5 Grad Celsius leuchtet ein rotes Signal auf. Wir verständigen dann die Eltern, dass sie mit ihrem Kind zum Kinderarzt gehen sollen und abzuklären, was dahinter steckt“, beschreibt er den Hintergrund dieser Maßnahme. Seit Beginn der Corona-Pandemie habe es drei Rot-Signale gegeben, alle harmlos, ergänzt er. Der einzige Fall eines am Coronavirus erkrankten Schülers sei anders entdeckt worden: Das Kind war nicht in der Schule, beim Rückruf erfuhr Roland Hennig, dass die Familie infiziert war.

Mehr Zeit, sich auf die Rückkehr der Schüler vorzubereiten, hat Dr. Werner Peters. Der Leiter der Gesamtschule Lengerich/Tecklenburg sagt, er begrüße es grundsätzlich, dass Grundschüler und Schüler von Abschlussklassen wieder Präsenzunterricht erhalten. Lob gibt es von ihm zudem für den geplanten Wechselunterricht. „Das hätten wir gerne schon ab dem 1. August gehabt“, betont Peters.

Er verhehlt aber auch nicht, dass im Kollegium durchaus das Infektionsrisiko gesehen wird. „Sorgen macht sich da jeder.“ Fünf Lehrer haben sich seinen Worten zufolge sogar per Attest vom Präsenzunterricht befreien lassen. Doch die Freude, möglicherweise bald wieder „live“ zu unterrichten, überwiege.

Über den Distanzunterricht mittels der Lernplattform Iserv sagt der Schulleiter, dass das „relativ gut“ klappe. Lediglich an den ersten beiden Tagen im Dezember habe das System nicht funktioniert, danach sei es nur noch vereinzelt zu Problemen gekommen. „Und die Kinder, die kein eigenes Endgerät haben, haben sich eins von uns geliehen.“ Auf das Angebot der Notbetreuung würden nur einige wenige Kinder aus dem fünften Jahrgang zurückgreifen.