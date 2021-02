Voll und ganz zufrieden zeigt sich der Leiter der Gesamtschule Lengerich/Tecklenburg, Dr. Werner Peters , mit dem Anmeldeverfahren für das kommende Schuljahr. Zum einen sei das Corona-bedingt erstmals angewendet Onlineverfahren sehr gut angenommen worden und problemlos abgelaufen. Zum anderen, und das ist der noch wichtigere Punkt, habe es mit 162 Anmeldungen „eine Punktlandung“ gegeben.

Auf der Internetseite der Schule heißt es nun: „Es stehen an unseren Standorten in Lengerich und Tecklenburg für das kommende Schuljahr keine weiteren Plätze für Neuanmeldungen mehr zur Verfügung.“ Ganz so eisern wie sich diese Formulierung anhört, will Peters indes nicht schalten und walten. Wie immer werde es einige Nachzügler geben, lautet seine Einschätzung. „Da müssen wir schauen, was wir daraus machen können.“ Eine größere Zahl könne jedoch definitiv nicht mehr mehr mit einem Platz versorgt werden.

Seinen Worten zufolge hat es auch bei der Verteilung auf die Standorte Lengerich (108 Fünfklässler) und Tecklenburg (54) genau gepasst. Die durchschnittliche Größe der Klassen liege somit bei 27 Kindern – was nicht zuletzt den 19 Inklusionsschülern geschuldet sei.

Im vergangenen Jahr hatte es 136 Anmeldungen gegeben, 2019 waren es 183, 2018 166 und 2017 170.

Peters kündigte zudem an, dass die Schule 2022 am Online-Anmeldeverfahren festhalten wolle. Das neue Prozedere sei auch von den Eltern gelobt worden, habe reibungslos funktioniert und längere Wartezeiten verhindert.