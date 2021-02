Lengerichs Identität bewahren

„Die Innenstadt von Lengerich hat Qualität“ – diesen Satz hat Bürgermeister Wilhelm Möhrke mit einem Ausrufezeichen versehen. Er steht im Vorwort einer umfangreichen Broschüre. Auf 43 Seiten wird darin dargelegt, was es mit dem „Gestaltungsleitfaden Innenstadt“ auf sich hat. Den soll der Rat am Dienstag, 23. Februar, beschließen. Das Ziel lautet laut Beschlussvorlage: „Zur Bewahrung der Identität Lengerichs sollen die denkmalgeschützten und stadtprägenden Gebäude erhalten und aufgewertet werden.“ Konkret handelt es sich um Empfehlungen, wie die Häuser künftig aussehen sollten und gestaltet werden könnten.

Die Erstellung des Leitfadens ergibt sich aus dem 2017 beschlossenen Integrierten Stadtentwicklungskonzept (Isek), in dem zahlreiche Maßnahmen und Ideen zur Zukunft Lengerichs aufgeführt sind. Unter anderem gehört auch die anstehende Neugestaltung der Fußgängerzone dazu.

Während bei dem Bauvorhaben aber Fakten durch die Stadt geschaffen werden, besitzt der Leitfaden „keine direkte Rechtswirksamkeit nach außen, sondern versteht sich als Entscheidungshilfe für gestalterische Fragestellungen“, so die Verwaltung in ihrer Darstellung für den Rat.

Unterteilt wird die Innenstadt in drei „Sorgfaltsstufen“. Die erste umfasst im Wesentlichen den Kirchplatz und den Rathausplatz mit den angrenzenden Gebäuden. Die zweite die Fußgängerzone westlich (Altstadt) und östlich (Bahnhofstraße) davon sowie die Münsterstraße bis Höhe Uhlandstraße und auch Teile der Wielandstraße inklusive Rewe-Markt. Die dritte schließlich die südliche Seite der Schulstraße von der Kreuzung Bodelschwinghstraße bis zur Teutoburger Straße.

Die Stadtplaner und Architekten des Büros Post Welters und Partner, die den Leitfaden im Auftrag der Stadt erarbeitet haben, machen für diese Zonen nicht zuletzt Vorschläge, wie „ein nachvollziehbares, identitätsstiftendes Fassadenbild“ erreicht werden kann. Als Materialien kommen demnach ziegelrote bis rotbraune Ziegel/Klinker infrage, Putz mit geringer Körnung in hellen Farbtönen (keine grellen Farben) und Fachwerk (dunkelbraun, dunkelgrau oder anthrazit).

Zu Häusern, die unter Denkmalschutz stehen, heißt es unter anderem: „Rückbauverpflichtung von stiluntypischen Überformungen, Überdeckungen, Verkleidungen oder sonstigen Veränderungen der ursprünglichen Fassade (insbesondere der Erdgeschosszone) im Zuge von genehmigungspflichtigen Baumaßnahmen (unter Beachtung der Verhältnismäßigkeit).“ Neu- und Umbauten sollten wiederum nur „in Abstimmung auf die historisch verbürgte Gebäudecharakteristik im Umfeld“ entstehen.

Ein weiterer zentraler Punkt ist das Thema Werbung. Wo, wie und in welcher Größe kann die an den Gebäuden angebracht werden? Soweit Vordächer oder Markisen nicht eine andere Lösung verlangen, sollten Werbeanlagen oberhalb der Schaufenster und unterhalb der sogenannten Brüstungslinie des ersten Obergeschosses horizontal installiert werden. Dabei könne es sich um Logos, Einzelbuchstaben oder Schriftzüge handeln bis zu einer Größe von 40 Zentimetern in den Sorgfaltsstufen 1 und 2 sowie bis 50 Zentimeter in der dritten Zone. Zudem raten die Leitfaden-Macher dazu, prägende Elemente der Fassaden nicht zu überdecken.

Aussagen werden zudem zu Warenauslagen und Werbeaufstellern vor den Geschäften gemacht. Eine Häufung wirke „visuell aufdringlich“ und könne auch zu Engstellen führen. Größe und Umfang seien auf ein Mindestmaß zu beschränken – maximal ein Aufsteller pro Geschäft –, ein „geordnetes hochwertiges Erscheinungsbild“ geboten. Abgelehnt werden beispielsweise sogenannte Beachflags und überdimensionierte Eishörnchen. Bei Warenauslagen wird empfohlen, auf „,billig wirkende und überladene“ Ständer und Tische zu verzichten.

Bezüglich Außengastronomie wird festgestellt, dass die hochwertig wirken und ein einheitliches Erscheinungsbild haben sollte. Die Planer raten von Massivmöbeln ebenso ab wie von Sonnensegeln und dauerhaft montierten und geöffneten Sonnenschirmen.