Bei der Entwicklung der Corona-Zahlen im Kreis Steinfurt steht Lengerich im Vergleich zu den anderen Städten und Gemeinden mittlerweile sehr gut da. Der Kreis meldete am Freitag nur noch drei akute Fälle. Der Inzidenz-Wert lag nach Angaben der Stadt am Donnerstag, 24 Uhr, bei unverändert 21,6. Eine weitere positive Nachricht: Mutationen sind unter den in Lengerich bekannten Fällen bislang nicht aufgetreten.

An Freitag gab es lediglich drei Kommunen, in denen die Zahlen noch niedriger waren. Und das waren die wesentlich kleineren Orte Hopsten (ein Fall), Ladbergen und Lotte (jeweils zwei). Ebenfalls drei Infizierte gab es in Metelen. Städte, die etwa genauso viele Einwohner wie Lengerich haben, sind Ochtrup und Hörstel. Laut Kreis waren dort am Freitag 37 beziehungsweise 13 infizierte Personen gemeldet.

Der bisherige Höchstwert in Lengerich wurde am 23. Dezember mit 73 Infizierten erreicht. Der Inzidenzwert lag im Dezember und Anfang Januar zeitweise über 200. Da gehörte die Stadt noch zu den von der Pandemie am stärksten betroffenen Kommunen im Kreis. Weniger als drei Infizierte wurden zuletzt am 22. Oktober registriert. Damals wies die Statistik lediglich eine Person aus. Und am 21. Oktober stand zum bislang letzten Mal die Null in Lengerich.

Aus den aktuellen Zahlen geht auch hervor, dass am Freitag kein neuer Corona-Fall in Lengerich gemeldet worden ist. Die Gesamtzahl der Infizierten lag bei 594, die der Gesundeten bei 574. 17 infizierte Menschen sind bislang verstorben. Mehr Tote werden bislang aus Rheine (53), Emsdetten (36) und Ibbenbüren (27) gemeldet. Ebenfalls 17 Tote sind es in Metelen.

In der Helios-Klinik werden (Stand vom Donnerstag) vier Covid-19-Patienten behandelt. Sie sind alle auf der Normalstation.