Ladbergen -

Von Dietlind Ellerich

Bürgermeister Torsten Buller ist gut in seinem neuen Job angekommen und zieht ein positives Fazit seiner ersten 100 Tage im Amt. Er wird nicht müde, gerade mit Blick auf die vergangenen Tage, den großen Zusammenhalt im Ort zu würdigen. Für die Zukunft steht noch einiges auf seiner Agenda. Die nächste Herausforderung ist die Verabschiedung des Haushalts in der Sitzung des Gemeinderats am 18. März.