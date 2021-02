Ambulanter Betrieb soll Montag wieder anlaufen

Die Helios-Klinik wird am Montag, 22. Februar, ihren ambulanten Betrieb wieder aufnehmen. Darauf weist das Krankenhaus in einer Pressemitteilung hin. Der Aufnahmestopp für stationäre Patienten besteht weiter. Ausgenommen davon sind Notfälle.

Von den am vergangenen Montag auf das Coronavirus getesteten 454 Personen liegen die ersten Ergebnisse vor. Stand Donnerstagabend sind demnach 13 Mitarbeitende und 26 Patienten mit dem Covid-19-Virus infiziert. Unter diesen 39 Testergebnissen sind 13 Mutationen des britischen Typs B.1.1.7 nachgewiesen worden, teilt die Klinik mit. Noch lägen aber nicht Ergebnisse der Sequenzierung auf Mutationen des Coronavirus vor.

Bedingt durch den Corona-Ausbruch bleibt die neurologische Station an der Martin-Luther-Straße 49 vorerst bis zum 26. Februar geschlossen. Entlassungen von dieser Station finden in enger Abstimmung mit dem Kreisgesundheitsamt statt, heißt es in der Mitteilung. Zudem werde ab sofort jeder Patient am fünften Tag seines stationären Aufenthalts erneut auf das Coronavirus getestet.

Am Montag sollen nicht nur ambulante Operationen und Sprechstunden wieder aufgenommen werden. Vorgesehen ist ebenfalls eine erneute Reihentestung aller Mitarbeitenden auf Covid-19. Erst nach Vorliegen dieser Testergebnisse will der Krisenstab der Helios-Klinik darüber entscheiden, ob eine schrittweise Öffnung des Krankenhauses für stationäre Patienten wieder ermöglicht werden kann. Oberste Priorität habe bei allem der größtmögliche Schutz für Erkrankte und Mitarbeitende. Stand Freitag wurden in der Helios-Klinik 18 mit dem Coronavirus infizierte Patienten auf der normalen Isolationsstation betreut. Intensivmedizinisch musste kein Patient behandelt werden.