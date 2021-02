Eine wichtige Erkenntnis der zweiten Evaluation des digitalen Lernens am Hannah-Arendt-Gymnasium (HAG) fasst Angelika Elsermann in wenigen Worten zusammen: „Alle Schülerinnen und Schüler sind grundsätzlich erreichbar, zumindest technisch geht keiner verloren.“ Im Rahmen der Überprüfung hätten alle Beteiligten – Schüler, Eltern und Lehrer – eine hohe Zufriedenheit mit dem Weg des HAG bekundet. Dank „guter und langfristiger Planung“, so die Schulleiterin, habe es mit Beginn des zweiten Lockdowns im Dezember keine Startschwierigkeiten gegeben. Der Unterricht sei seitdem komplett per Video gelaufen, nach Stundenplan. Dieser planbare Tagesrhythmus habe viel Zustimmung erfahren. Was ihr wichtig ist: „Die Eltern werden nicht als Aushilfslehrerin oder -lehrer eingeplant.“ „ Zumindest technisch geht uns kein Schüler verloren. “ Angelika Elsermann, Schulleiterin Der Wunsch nach normalen Unterrichtsalltag und persönlichen Begegnungen sei natürlich da.