Bank am Baum diente Pärchen zum „Poussieren“

Lengerich -

Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe hat große Baupläne für die LWL-Klinik in Lengerich. Deshalb soll eine Blutbuche im Innenhof gefällt werden. Dagegen wenden sich die Unterzeichner einer Petition – auch mit Erinnerungen an Erlebnisse an und mit dem Baum.