Ein Kind verändert jede Familie

Die Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche des Diakonischen Werkes im Evangelischen Kirchenkreis Tecklenburg feiert 20 Jahre FIPS – Familien-Interaktions-Programm im Säuglings- und Kleinkindalter, die frühe Beratung von Eltern mit Säuglingen und Kleinkindern. Die Mitarbeitenden der Beratungsstelle beraten, unterstützen und begleiten Eltern, die Fragen rund um die Entwicklung und Erziehung ihres Kindes haben, aber auch, wenn sie als (Eltern-) Paar Probleme haben. Dabei ist das Angebot für alle Ratsuchenden kostenlos und auf Wunsch anonym. Gisela Friede , Mitgründerin von FIPS, Diplom-Pflegepädagogin, Kinderkrankenschwester und Integrative Eltern, Säuglings- Kleinkindberaterin berichtet im Gespräch mit der WN-Redaktion über FIPS.

Wie kam es dazu, dass FIPS aus der Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche gegründet wurde?

Gisela Friede: Der Lions Club Tecklenburger Land war damals bereit, gemeinsam mit dem Diakonischen Werk ein Projekt der Beratungsstelle zu fördern. Der damalige Leiter Friedrich Thoss beschäftigte sich zu dem Zeitpunkt mit der Bindungstheorie von Bowlby. Die beinhaltet, kurz gesagt, dass Kinder, die eine sichere Bindung zu ihren Eltern entwickeln, eine deutlich bessere Chance im Leben haben, als Kinder, die eine unsichere Bindung zu ihren Eltern haben. Je früher die Eltern Unterstützung bei Verhaltensauffälligkeiten und Problemen erhalten, desto größer ist die Chance, Fehlentwicklungen zu verhindern.

Wie entstand dann die Beratung für Eltern mit Kleinstkindern?

Friede: Die Beratungsstelle suchte jemanden, der ein Konzept entwickeln und umsetzen wollte, das auf die Bedürfnisse von Eltern mit Säuglingen und Kleinkindern zugeschnitten ist. Insbesondere die Themen Bindung, Beziehungsaufbau und Regulationsstörungen, zum Beispiel exzessives Schreien, sollten Themen sein. Ich hatte das Glück, dieses Projekt entwickeln und umsetzen zu dürfen.

War das nicht eine direkte Konkurrenz zu den Erziehungsberatungsstellen?

Friede: Dieser Bereich war damals noch nicht im Fokus von Erziehungsberatungsstellen. In Deutschland gab es damals, soweit ich mich erinnere, vier Standorte, meist angebunden an Kliniken, die sich auf diesen Arbeitsbereich spezialisiert hatten.

Könnten Sie kurz erklären, mit welchen Fragestellungen Eltern sich an FIPS wenden?

Friede: Die Fragestellungen und Probleme sind sehr vielfältig. Da gibt es Säuglinge, die sehr viel weinen und schreien. Eltern haben den Eindruck, sie könnten keine gute Beziehung zum Kind aufbauen. Das Kind isst oder schläft schlecht. Dann gibt es Fragen zur Entwicklung des Kindes. Oder das Kind fängt an zu trotzen, hat Probleme in der Kita oder es gibt Geschwisterrivalitäten.

Wobei ein Kind immer einen gravierenden Einschnitt ins Paar- oder Familienleben bedeutet, oder?

Friede: Wenn ein Kind in die Familie kommt, ändert sich das ganze Leben, auch mit Auswirkungen auf die Paarbeziehung. Die Aufgaben müssen vielleicht neu verteilt werden oder das Paar hat wenig Zeit für Zweisamkeit. Wenn es in diesen Bereichen zu Problemen kommt oder die Eltern sich trennen wollen, melden sie sich auch. Manchmal sind sie sehr zerstritten, manchmal kommen sie aber auch vorbeugend, wenn sie merken, dass die Beziehung nicht mehr so ist, wie sie war.

Wie wurde diese neue Beratungsstelle angenommen?

Friede: Bereits im ersten Jahr meldeten sich 30 Familien, in den vergangenen Jahren waren es immer konstant etwa 100 Familien mit Säuglingen und Kleinkindern bis zu drei Jahren.

Wie viele Mitarbeitende sind mittlerweile im FIPS-Team tätig?

Friede: Meine Kollegin Sonja Keller und ich. Zusätzlich haben wir ein Familienhebammen-Angebot. Dort arbeiten sieben Familienhebammen und vier Familien-Gesundheits-Kinderkrankenpflegekräfte freiberuflich. Meine Kollegin An­drea Siebelmann und ich übernehmen die Koordination, die Erstdiagnostik und die Supervision.

Sind weitere Kooperationspartner und neue Projekte hinzugekommen?

Friede: Der Lions Club und auch das Diakonische Werk unterstützten unsere Arbeit zunächst fünf, dann noch drei zusätzliche Jahre. Im Anschluss förderte der Lions Club die Fortbildungsreihe für die Erzieherinnen und Erzieher, die die Altersgruppe der unter Dreijährigen betreuen. Damals starteten die Kitas gerade erst in die Betreuung der unter Dreijährigen. Viele Erziehende berichteten, dass diese Altersgruppe in ihrer Ausbildung wenig Raum eingenommen hatte.

Woraufhin Sie ein Fortbildungsangebot schufen?

Friede: Wir haben dann ein Paket geschnürt, in dem sowohl Wissen vermittelt wurde als auch Supervision für die Erziehenden. Das geschah in Kooperation mit der Erziehungsberatungsstelle in Ibbenbüren.

Dann zog sich der Lions Club zurück?

Friede: Dem sind wir für seine Unterstützung sehr dankbar. Nach acht Jahren übernahm der Kreis Steinfurt die Weiterfinanzierung von FIPS, und er veranlasste auch das Familienhebammenangebot, das wir mit der Beratungsstelle in Steinfurt gemeinsam ausführen. Der Kreis hat das Anliegen der Beratungsstelle von Beginn an wohlwollend begleitet. Nach 20 Jahren ist dieses Angebot selbstverständlicher Bestandteil von Erziehungsberatungsstellen.

Was genau gehört alles dazu?

Friede: Die „Frühen Hilfen“ des Diakonischen Werkes wurden immer vielfältiger. Zum ursprünglichen FIPS kamen die Fortbildungen für Erziehende, das Familienhebammenangebot, Wellcome und die Familienpaten sowie die Schwangerenberatung. Das Diakonische Werk ist im Rahmen der Frühen Hilfen heute sehr gut aufgestellt mit vielen Angeboten für Eltern aus einer Hand.

Was geben Sie Eltern und Menschen, die bald Eltern werden, alles mit auf den Weg?

Friede: Als Erstes würde ich den Eltern sagen, dass sie von der Natur mitbekommen haben, sich gut um ihre Kinder zu kümmern. In der Fachsprache heißt das intuitive Kompetenzen. So begrüßen zum Beispiel Eltern auf der ganzen Welt ihre Babys gleich. Man nennt das Ammengruß. Die Eltern halten das Kind dabei in einem Abstand von 25 bis 30 Zentimetern. Das tun sie intuitiv. Sie ziehen die Augenbrauen hoch und lächeln das Kind an. Sie sprechen mit höherer Stimme, in kurzen Sätzen und wiederholen die Wörter. So können die Babys sie am besten verstehen. Als Zweites möchte ich den Eltern Mut machen, sich frühzeitig zu melden, wenn sie Fragen oder Probleme haben. Hilfe anzunehmen ist eine Stärke.

Die „Frühen Hilfen“ sind trotz des Lockdowns für Ratsuchende da. Neben der Beratung vor Ort bietet die Beratungsstelle Telefon- und Videoberatung an. Weitere Informationen und Kontakt: 0 54 81/ 30 54 240, E-Mail erziehungsberatung@dw-te.de.