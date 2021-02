Zwei Jahre und zehn Monate Haft, so lautet das Urteil in einem Prozess wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern, der am Mittwoch vor dem Landgericht Münster zu Ende gegangen ist. Verantworten musste sich ein Mann aus dem Tecklenburger Land. Er wurde von der Achten Großen Strafkammer für schuldig befunden, sich in fünf Fällen an seinen drei Stiefenkeltöchtern vergangen zu haben. Der Mittfünfziger hatte die gegen ihn erhobenen Vorwürfe gleich zu Beginn des Verfahrens in der vergangenen Woche eingeräumt. Zwischen August 2016 und Dezember 2017 war es zu den Taten in einem Haus gekommen, das drei Generationen einer Familie bewohnten. Tatorte waren das Ehebett des Angeklagten und ein Arbeitszimmer. Bereits im Dezember 2016 äußerten zwei der Kinder gegenüber ihrer Mutter, dass sie von ihrem Stiefgroßvater im Intimbereich angefasst und gestreichelt würden.