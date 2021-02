„Wir wollen Menschen unterstützen, die sich in die Gesellschaft inte­grieren wollen. Egal, ob es Flüchtlinge sind oder Personen mit Beeinträchtigungen.“ Dieses Anliegen ist Tamara Brinkmann wichtig. Die 44-Jährige möchte, dass dieser Ansatz von Lernen fördern auch so in der Stadt wahrgenommen wird. Seit Monatsbeginn ist sie neue Leiterin der Einrichtung „Lernen fördern e.V. Lengerich“.

Dementsprechend sind auch die Projekte strukturiert, die an der Bahnhof­straße 108 angeboten werden. Beispielsweise die Ausbildungsbegleitende Hilfe. „Wir setzen auf berufsbezogene Fachdozenten, die den Berufsschüler parallel zur Schule unterstützen“, nennt Tamara Brinkmann ein Beispiel, das vier Stunden pro Woche umfasst.

Dieses Angebot gibt es ebenfalls für Umschüler, bei denen die Diplom-Sozialarbeiterin / Sozialpädagogin und Systemische Familienberaterin auf eine Besonderheit hinweist: „Die sind ja immer älter als 25 Jahre und dann kommt es schon mal vor, dass sich ein Teilnehmer wieder an die Schule gewöhnen muss“, schmunzelt sie. Auch dafür ist das neunköpfige Team gerüstet. Hinzu kommen ja noch die Fachdozenten. Prüfungsvorbereitung, Umgang mit Prüfungsängsten oder auch Lernstrategien sind weitere Aspekte, die an der Bahnhofstraße 108 im Fokus stehen.

In der Regel kommen die Klienten nach einer Empfehlung des Arbeitsamts oder des Jobcenters. „Einiges spricht sich natürlich auch herum“, verweist Tamara Brinkmann auf die Projekte, „die in Lengerich sonst keiner anbietet“.

Ja, die Corona-Pandemie habe die Arbeit sehr verändert. Präsenz-Angebote sind derzeit nicht möglich. „Allenfalls eine Notbetreuung unter Einhaltung der AHA-Regeln wäre möglich, weist sie auf eine hoch gesetzte Hürde hin.

Was den Arbeitsalltag nicht einfacher macht. „Wir arbeiten mit Menschen, die Unterstützung brauchen, was am besten im persönlichen Kontakt geht“, verweist sie auf E-Mails, Telefon und Video-Schaltungen als „Ersatz“. Zum Glück sei ihr Team sehr hartnäckig, was die Begleitung der Klientel angehe. Selbst beim Abholen der vorher georderten Arbeitsmaterialien bleibt es nicht immer nur beim Blickkontakt.

Das Ziel, Menschen in Arbeit zu bringen, wird bei einem anderen Personenkreis durch die Corona-Pandemie noch schwieriger. „Bei Projekten mit Flüchtlingen ist der persönliche Austausch wegen der Sprachbarriere besonders wichtig. „Aber unser Ziel, die Integration, und der Weg dorthin, den Menschen zu zeigen, wie Deutschland funktioniert, ist in der jetzigen Situation unumgänglichen Einschränkungen“, bedauert die Leiterin, aber es funktioniert auch so. „Mit kreativen Ideen und Lösungsstrategien schaffen wir es Menschen auch in der Coronakrise zu unterstützen“.