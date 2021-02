In normalen Zeiten unterscheidet die drei sehr viel. In Zeiten von Pandemie, heruntergefahrenen Kontakten und leeren Stadionrängen bis hinauf in den Profifußball eint die Sehnsucht nach Fußball, Siegen und Toren die Fans aller Lager. Auch diejenigen von Borussia Dortmund, Schalke 04 und Liga-Primus Bayern München. Wir haben uns bei Fan-Clubs aus Lengerich umgehört. Die Schalker sind aktuell sportlich am Tiefpunkt angekommen.