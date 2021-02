Der Name Anton Hofreiter fiel nicht in der Rede von Hartmut Grünagel. Doch es dürfte so ziemlich jedem Zuhörer klar gewesen sein, worauf der CDU-Fraktionsvorsitzende in seiner Haushaltsrede am Dienstagabend anspielte, als er im Stadtrat dafür warb, dass „der Lebenstraum vieler Menschen, das Eigenheim, wahr werden kann“.