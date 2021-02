Moderne Mobilität hat ihren Preis

Als Frank Lammert wieder aussteigt, spricht er von einer „tollen Sache“. Die kurze Testfahrt scheint ihn bereits überzeugt zu haben, dass die Anschaffung des Hyundai Nexo für die kommunale Stadtentwässerung eine gute Entscheidung ist. Stolze 78 000 Euro hat der Neuwagen gekostet. Was seinen Grund hat: Es handelt sich bei dem 163-PS-Fahrzeug um ein Wasserstoffauto.

„Wir haben uns für die Anschaffung eines Brennstoffzellenfahrzeugs als Ersatz für einen Dienstwagen mit Verbrennungsmotor entschieden, um den nächsten Baustein für einen zukünftig CO-freien Fuhrpark der Stadt zu setzen“, benennt der Beigeordnete der Stadt und Betriebsleiter der Stadtentwässerung das Ziel. Er gehe davon aus, dass im Laufe des Jahrzehnts kontinuierlich weiter in diese Richtung investiert werde. Aktuell verfügt die Kommune bereits über zwei Elektroautos und einige E-Bikes.

Innerhalb der Elektromobilität bilden Wasserstoffautos aus Sicht der Verantwortlichen der Stadt „einen besonders innovativen Mobilitätsansatz ohne den ökologischen Rucksack von batteriebetriebenen Fahrzeugen“. Man gehe in Zusammenarbeit mit dem Kreis Steinfurt als gutes Beispiel mit der Nutzung von Brennstoffzellenfahrzeugen voran, um den Aufbau von Strukturen als Teil des Mobilitätswandels in der Region zu begleiten.

Dass dabei noch einiges zu tun ist, zeigt sich beim Stichwort „Tanken“. Die nächste Gelegenheit dazu bietet sich momentan erst in einiger Entfernung, bei Ikea in Osnabrück-Hellern. „Wir haben bei der Wasserstoffmobilität das typische ‚Henne-Ei-Problem‘. Ohne eine größere Zahl an Wasserstoffautos wird das Netz an Tankstellen nicht wachsen, ohne eine größere Zahl an Tankstellen wird auch die Nachfrage nach Wasserstoffautos insgesamt gering bleiben“, so Klimaschutzmanagerin Christine Elias.

Fahrten über die Landesgrenze werden aber beileibe nicht an der Tagesordnung sein. Björn Ungruhe vom Autohaus Siemon, der den Wagen am Donnerstag in Lengerich übergab, sagte, dass bei einer entsprechend zurückhaltenden Fahrweise bis zu 600 Kilometer Reichweite drin seien. Stefan Lürwer von der Stadtentwässerung ergänzte, dass im Jahr zwischen 5000 und 10 000 Kilometer zurückgelegt würden, um beispielsweise Pumpstationen oder Baustellen anzusteuern.

Mit der Investition beteiligt sich die Stadtentwässerung an dem Projekt „Modellregion Wasserstoff-Mobilität NRW“ des Kreises, der die künftig vor Ort erzeugte erneuerbare Energie für die Produktion von grünem Wasserstoff und den Antrieb von Brennstoffzellen nutzen möchte. Gerade vor dem Hintergrund, dass der Wasserstoff in Zukunft insbesondere im ländlichen Raum mehr und mehr aus erneuerbaren Energien erzeugt werden könne, sei diese Technologie für die Stadt interessant, heißt es aus der Verwaltung. „Zum einen besteht die Möglichkeit, den Wasserstoff regional zu erzeugen und so lange Transportwege zu vermeiden, zum anderen stellt die Nutzung von ,grünem‘ Wasserstoff in Brennstoffzellenfahrzeugen eine echte CO-freie Mobilität dar.“

Die Stadtentwässerung erhält für die Anschaffung des Autos vom Bund einen Zuschuss von über 25 000 Euro. Darüber hinaus gewährt das Land NRW eine Förderung von 60 Prozent.