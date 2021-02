Vielfalt als Chance begreifen

Vor Jahrzehnten waren es die sogenannten Gastarbeiter und deren Familien, die peu à peu nachzogen, es folgten Spätaussiedler, (anerkannte) Asylbewerber, Kriegs- und Bürgerkriegsflüchtlinge und in der jüngeren Vergangenheit nicht zuletzt Menschen aus Ost- und vor allem Südosteuropa, die der Arbeit wegen ihre Heimat verließen – Lengerich ist stark durch Migranten geprägt. Laut Stadtverwaltung leben 3550 Ausländer aus 85 Ländern in der Kommune – bei rund 23 000 Einwohnern. Das entspricht einem Bevölkerungsanteil von rund 14,6 Prozent. Hinzukommen all jene Deutschen, bei denen von einem Migrationshintergrund gesprochen wird. Deutlich wird die Gesamtdimension an folgender Zahl: Im Schuljahr 2019/2020 hatten 44,6 Prozent der Schüler in Lengerich eine Zuwanderungsgeschichte. Diesen Entwicklungen und Prozessen will die Verwaltung nun Rechnung tragen. Es soll ein Integrationskonzept erstellt werden.

Es wäre so etwas wie die Fortführung einer Analyse der Integrationslandschaft, die 2005/2006 erstellt worden ist. Ziel sei es, so die Verwaltung in einer Mitteilung an die Ratsfraktionen, „die verschiedenen Zukunftsaufgaben im Bereich der Inte-gration neu zu definieren“. Festgestellt wird unter anderem, dass man zwar mit der Schaffung einer Voll- und einer Teilzeitstelle auf die „Flüchtlingsströme ab dem Jahr 2015“ reagiert habe, aber Arbeitsmigranten aus Südosteuropa sowie türkische und russische Einwohner wesentlich stärker in den Fokus der Integrationsarbeit gerückt werden müssten. Und im Vorbericht zum Haushalt 2021 ist zu lesen: „Integration sollte als Aufgabe in der Stadtverwaltung verankert werden, um die politische und gesellschaftliche Teilhabe der Menschen in Lengerich nachhaltig zu fördern.“

Das Konzept soll zahlreiche Bereiche einschließen, angefangen bei Bildung und Erziehung über Beruf, Kultur, Sport und Gesundheit bis hin zum Wohnen und zur Stadtentwicklung. Gesprochen wird auch von einer „Willkommenskultur“ und einer „interkulturellen Orientierung öffentlicher Institutionen“. Ludger Dierkes , Leiter des Fachdienstes Zentrale Dienste, ergänzt, dass es darum gehe „Chancengleichheit herzustellen und zu wahren“ und Migration aus Sicht der städtischen Gesellschaft nicht nur als Problem zu betrachten, sondern auch als Chance.

Beteiligt werden sollen an dem Vorhaben möglichst viele Akteure. „Unter Einbeziehung einer breiten Öffentlichkeit, von Vereinen, von Institutionen und von Bürgern könnten zum Beispiel in Workshops und Arbeitskreisen Visionen, Ziele und Leitlinien für ein gleichberechtigtes Miteinander in Lengerich ausgearbeitet werden“, heißt in dem Papier für die Fraktionen. Und im Haushalts-Vorbericht wird festgestellt, dass „Integration als gesamtgesellschaftliche Aufgabe“ nur durch die „starke Einbindung der Zivilgesellschaft“ gelingen könne und so „langfristig eine breitere Akzeptanz für kulturelle Vielfalt in einer Kommune erreicht“ wird.

Eine wichtige Rolle dürfte nicht zuletzt aber auch das Kommunale Integrationszentrum (KI) des Kreises einnehmen. Das habe angeboten „beratend und helfend zur Seite zu stehen“, so die Verwaltung gegenüber den Ratsfraktionen.

Schlussendlich sollen „klare, an die kommunalen Verhältnisse ausgerichtete Leitbilder, Leitlinien, Handlungskonzepte und Indikatoren bezüglich einer Evaluation (fach- und sachgerechte Bewertung) der angestrebten Ziele“ formuliert werden. Ludger Dierkes wird mit einigen Beispielen bereits konkreter. So werde eine Aufgabe sein, bereits bestehende Unterstützungsleistungen aufzuzeigen oder auch Ehrenamtliche für die Integrationsarbeit, in welchem Bereich auch immer, zu gewinnen. Zu klären sei natürlich auch, in welchen Bereichen es Veränderungen geben muss.

Im Haushalt 2021 sind 50 000 Euro für die Erstellung, Begleitung und Umsetzung des Konzeptes veranschlagt.