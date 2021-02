„An die Stifte, fertig, los“: Der Verein „Offensive Lengerich“ lädt zu einem großen Malwettbewerb für Kinder ein. Das Motto lautet „ Ostern steht vor der Tür“. Mädchen und Jungen im Alter bis 14 Jahre können bis Mittwoch, 24. März, ihrer Kreativität freien Lauf lassen und ihr Lieblingsmotiv – Osternest, Ei oder Osterhase und vieles andere – zeichnen und einreichen.

„Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt“, sagt Henrike Klein-Petzold , Vorsitzender der „Offensive“. Kinder seien durch die Corona-Einschränkungen echt gehandicapt. „Wir hoffen, mit dem Malwettbewerb eine tolle Idee und Abwechslung für die Freizeitgestaltung zu geben”, so die Vorsitzende. Einzige Voraussetzung für die Teilnahme: Das Bild muss mit Ostern zu tun haben.

Die Idee hat Stella Renk-Berry an den Verein herangetragen. Sie ist Hobby-Künstlerin und wird bei der Umsetzung Unterstützung leisten. Um den Wettbewerb so einfach wie möglich zu halten, gibt es keine Malvorlagen oder sonstige Einschränkungen. Ob mit Wasserfarben, Fingerfarben oder mit Bleistift – jede Maltechnik ist erlaubt und gern gesehen. Die Bilder sollten das Format DIN A4 haben. Das fertige Kunstwerk, versehen mit Namen, Anschrift und Alter, kann einfach an die „Offensive Lengerich“, Tecklenburger Straße 2-4, 49525 Lengerich, eingeschickt oder an der Stadtverwaltung in den Briefkasten gesteckt werden. Einsendeschluss ist der 24. März um 12 Uhr.

Für alle teilnehmenden Kinder gibt es eine Anerkennung. Alle Bilder, soweit verwertbar, werden in einer Ausstellung der Öffentlichkeit präsentiert. Die wird im ehemaligen Sporthaus Dierker am Rathausplatz zu sehen sein, wo die „Offensive“ bereits eine Krippenausstellung und Bilder zum Thema „25 Jahre Offensive“ präsentiert hat beziehungsweise derzeit präsentiert. „Wir freuen uns nun auf ganz viele farbenfrohe Bilder und wünschen allen Kindern viel Spaß beim Malen“, hofft Klein-Petzold auf rege Teilnahme und viele tolle Kunstwerke.