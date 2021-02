Mit Zahlen kennt er sich aus

„Für mich war als Jugendlicher klar, dass ich keinen Job mit Krawatte haben wollte.“ Heute lächelt Achim Glörfeld , wenn er daran zurückdenkt. Beim Berufswunsch lag er eigentlich auf einer Linie mit seinem Vater. „Der wollte mich im öffentlichen Dienst sehen.“ Wobei für Sohn Achim kommunale Verwaltung schon in Ordnung gewesen wäre.

Doch diverse Bewerbungen bei Kommunen im Ruhrgebiet – Achim Glörfeld wurde in Wetter an der Ruhr geboren – bleiben ohne Erfolg. Vater Glörfeld, beim Arbeitsamt beschäftigt, nimmt eines Abends seinen Filius bei Seite und macht eine klare Ansage: „Die Sparkasse Herdecke sucht Auszubildende, Du stellst Dich morgen früh vor.“ Worte, die dem heute 66-Jährigen im Gedächtnis hängen geblieben sind.

Auch wenn die lange Haarpracht des damals 16-Jährigen beim Vorstand des Geldinstituts keine große Begeisterung auslöst – Ende der 1960er, Anfang der 1970er Jahre war das normal bei Jugendlichen. Der Lehrling lernt das Geldgeschäft von der Pike auf. „Zinsen habe ich als Azubi noch manuell ausrechnen müssen“, erzählt er 50 Jahre später. Der erste Schritt in die elektronische Datenverarbeitung in der Sparkasse Herdecke wird in Form von Microfiche-Lesegeräten getan. Das war so 1972, 1973.

Bis Anfang 1981 bleibt Achim Glörfeld im Geldinstitut in Herdecke. Verbunden damit ist der Besuch diverser Seminare in der Sparkassen-Akademie. Im Februar wechselt er zum damaligen Sparkassen- und Giroverband in Münster. Es sei nicht der Wunsch gewesen, sich zu verändern, sondern die Neugierde darauf, wie denn ein Vorstellungsgespräch laufe, beschreibt er seine Intention für diesen Schritt.

Mit dem Gespräch ist er zufrieden. Am anderen Morgen meldet sich der Verband, teilt mit, dass er kommen könne. „Als ich mir Bedenkzeit erbeten habe, musste ich mir einiges durchs Telefon anhören.“ Heute lacht er darüber. Als Referent in der Rechtsabteilung arbeitet er dort, ist zudem zweieinhalb Jahre Vorsitzender des Personalrats.

Gut fünf Jahre später steht der nächste Umzug an. Die Stadtsparkasse Lengerich sucht ein neues Vorstandsmitglied – und der Verwaltungsrat entscheidet sich für den Bewerber Achim Glörfeld. „Sehr großer Wert ist beim Vorstellungsgespräch darauf gelegt worden, dass die Eigenständigkeit der Stadtsparkasse zu bewahren ist“, erzählt er. Eine Aufgabe, die das zum 1. März 1986 eintretende Vorstandsmitglied in den folgenden 35 Jahre bravourös lösen wird. „Das geht nur im Team, als Vorstand, aber auch mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.“ Auf diese Feststellung legt er großen Wert.

Zum 1. Januar 1993 wird Achim Glörfeld Vorstandsvorsitzender. 28 Jahre und einen Monat später wird er in den Ruhestand gehen, nach insgesamt 50 Jahren und sieben Monaten Arbeitsleben. Mit Zahlen kennt er sich halt aus. Was unmittelbar zum Thema Technik führt. „Das hat sich in den vergangenen Jahren noch mal beschleunigt, wenn man bedenkt, was heute alles mit dem Smartphone möglich ist“, fasst er zusammen. Wobei er einräumt, „dass jede Zeit das Gefühl entwickelt, es kommt nichts Neues mehr“.

Einen Bruch werde es nach seinem Ausscheiden nicht geben. Davon ist der Vorstandsvorsitzende felsenfest überzeugt. Dazu gehöre auch, dass neue Akzente gesetzt werden, ohne die grundlegende Ausrichtung zu ändern. Und das sei ohne Wenn und Aber die Eigenständigkeit. Als Achim Glörfeld Vorstand wurde, gab es knapp 800 Sparkassen in der damaligen Bundesrepublik. Heute sind es noch 379 in Deutschland. Dass die Stadtsparkasse Lengerich zu den 25 kleinsten Instituten im Land zählt, „ist nicht schlimm. Im Vergleich zu den großen Instituten sind wir ein Schnellboot und kein Tanker“.

Dass die Stadtsparkasse „gut da steht“, führt der angehende Rentner auf mehrere Gründe zurück. Zum einen sei da der permanente politische Wille, die Eigenständigkeit zu bewahren. „Unsere hoch qualifizierten, engagierten und zugleich bodenständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sorgen dafür, dass das in Leben umgesetzt wird“, sagt der ehemalige Personalrat. Und die Stadtsparkasse habe sich immer bei ihren Geschäften auf die Region konzentriert „und keine exotischen Dinge“ gemacht.

Den Satz vom „Ende einer Ära“ lehnt Achim Glörfeld kategorisch ab. „Es beginnt etwas Neues“, wählt er eine andere Formulierung. Die Hauptsache sei eh, ein gut bestelltes Haus zu übergeben. „Das Gefühl habe ich“, ist er mit seinem Abschied aus dem Arbeitsleben zufrieden.

Nicht zurückziehen wird er sich aus der Tätigkeit als Vorsitzender des DRK-Ortsvereins Lengerich und Vorsitzender des Stiftungsrats der Bürgerstiftung Gempt. Das kann er mit seinem Verständnis von Ehrenamt in der schwierigen Corona-Zeit nicht vereinbaren.

Auch dem 1. FC Nürnberg wird er als Fan weiter zur Seite stehen. Warum ein Junge von der Ruhr den Club aus Franken auserkoren hat? „Mein ältester Bruder war BVB-Fan und hat mich immer geärgert. Um ihn zu ärgern, habe ich den damaligen Rekordmeister gewählt“, lächelt er. 1967 hat er die Clubberer im Stadion Rote Erde gesehen. „Da sind sie Herbstmeister geworden.“ Ob‘s ein Wiedersehen im Stadion geben wird, hängt zunächst von der Corona-Pandemie ab. Und dann, ob sein Wunsch, „mir die Freiheit nehmen zu können, mal eine Woche hier hin oder dort hin zu fahren“ nach „durchgetakteten Jahren“ ihn in die Frankenmetropole führt.