Das traditionelle Sporteln, zu dem der TV Lengerich und die Westfälischen Nachrichten seit über zehn Jahren Familien mit kleinen Kinder einladen, ist im vergangenen Jahr abrupt durch die Corona-Pandemie gestoppt worden. Jetzt haben der TVL und die WN eine Alternative für Familien mit Kindern im Alter von drei bis zehn Jahren entwickelt: die Sportel-Rallye.

Entwickelt worden ist eine Rallye quer durch Lengerich — in zwei Längen und jeweils den geltenden Hygieneregeln entsprechend. Das Einzige, was man dafür braucht, ist ein Smartphone mit QR-Code-Scanner. Start und Ziel ist jeweils am Sport- und Gesundheitszentrum (SuG) des TVL, Hollenbergs Weg 6. Dort gibt es auch weitere Informationen und, ganz wichtig, einen Mitlaufzettel. Dieser muss am Ende der Rallye ausgefüllt in den Briefkasten am SuG eingeworfen werden. Wer seine Kontaktdaten angibt, hat am Ende der Aktion die Chance, einen von vielen schönen Preisen zu gewinnen, die vom Turnverein Lengerich und den Westfälischen Nachrichten zur Verfügung gestellt werden. Wichtig: Es können nur Kinder gewinnen.

Die kurze Runde ist etwa 2,5 Kilometer lang und führt vom SuG über Dreifachsporthalle, Zweifachhalle und Margareten-Halle wieder zum SuG. An jeder Halle gibt es einen QR-Code. Wer den scannt erfährt, welche Übung an diesem Ort zu absolvieren ist. Das Ergebnis muss auf dem Mitlaufzettel notiert werden. Für diese Runde sollte man rund eine Stunde Zeit einplanen.

Die große Runde ist etwa sechs Kilometer lang und in rund zwei Stunden zu absolvieren. Die ersten Stationen sind mit der kleinen Runde identisch. Von der Margareten-Halle geht es dann aber zur Gempt-Halle, zum Stadion an der Münsterstraße und übers Hallenbad zurück zum SuG.

„Die Übungen an den Stationen sind für Kinder wie für Eltern problemlos zu meistern“, sagt Christian Mathews. Er gehört zum Orga-Team des TV Lengerich, das die Rallye ausgeknobelt hat. Und nicht immer gilt es, gemeinsam etwas Sportliches zu tun. An einer Station müssen die Kinder gegen ihre Eltern antreten.

„Egal wer siegt, auf die Chancen bei der Verlosung hat das keinen Einfluss“, betont Christian Mathews Zu gewinnen gibt es unter anderem eine Mitgliedschaft im TVL, einen Scooter oder das Spiel Twitter, um nur drei Beispiele zu nennen. Die Sportel-Rallye ist seit dem vergangenen Samstag zum Start freigegeben. Letzter Tag für eine Teilnahme ist der 11. April. Viel Spaß!