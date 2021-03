Die ersten, die von der neuen Regelung in Lengerich profitierten, seien die Anlieger der Straße im Hook, sagt Frank Lammert. 2019 hat die Stadt dort für über eine halbe Millionen Euro Sanierungsmaßnahmen erledigen lassen. Und wie in solchen Fällen üblich, wurden auch die Bürger zur Kasse gebeten, die mit ihrem Grundstück an die Straße grenzen, um die Summe aufzubringen. „Die erhalten einen Teil des Geldes zurück“, so der Beigeordnete der Stadt. Möglich macht es das Kommunale Abgabengesetz. Das ist in Nordrhein-Westfalen geändert worden. Zum einen sind die Städte und Gemeinden in NRW nunmehr verpflichtet, ein Straße- und Wegeprogramm zu erstellen, aus dem ersichtlich wird, wann wo welche Instandhaltungsmaßnahmen geplant sind und in welchen Fällen es sich um beitragspflichtige Vorhaben handelt, also Anwohner zahlen müssen.