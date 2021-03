Lengerich -

Das Familienunternehmen Windmöller & Hölscher ist ein geschätzter Arbeitgeber. Dieser Schluss bietet sich an mit Blick auf das Ranking des Magazins Focus und des Arbeitgeberbewertungsportals kununu.com. Der Lengericher Maschinenbauer verbessert sich in seiner Kategorie um zwei Ränge auf Platz 13 in seiner Kategorie.