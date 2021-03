Lengerich -

Es kommt vor, dass Menschen sterben und niemand da ist, der sich dann um ihre Beerdigung kümmert. In solchen Fällen muss die Kommune einspringen und eine sogenannte ordnungsbehördliche Bestattung in die Wege leiten. Die Stadtverwaltung in Lengerich setzt dafür nun höhere Ausgaben im Haushalt an.