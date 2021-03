Osterfeuer wird es auch in diesem Jahr in Lengerich nicht geben. Darauf weist die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung hin. Grund ist, dass die aktuelle Coronaschutzverordnung des Landes öffentliche Veranstaltungen untersagt. Eine Änderung dieser Regelung ist auch bei möglicherweise sinkenden Inzidenzwerten nicht vorgesehen. Zudem erinnert die Verwaltung an die Regelungen in der Ordnungsbehördlichen Verordnung der Stadt. Demnach dürfen Osterfeuer nur von in der Ortsgemeinschaft verankerten Glaubensgemeinschaften, größeren Organisationen und Vereinen im Rahmen einer öffentlichen, für jedermann zugänglichen Veranstaltung durchgeführt werden (im Bild ein Osterfeuer in Antrup). Das bedeutet, dass die Durchführung von privaten Osterfeuern grundsätzlich untersagt ist. Um die Einhaltung dieser Vorgabe sicherzustellen, wird das Ordnungsamt über Ostern seinen Streifendienst verstärken. Schlagabraum, welcher bei der Pflege von Hecken, Gehölzen und Bäumen angefallen ist, kann noch bis Montag, 15. März, unter Beachtung der Allgemeinverfügung zum Verbrennen von Schlagabraum auf dem Gebiet der Stadt verbrannt werden.