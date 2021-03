Radfahrer und Biker im Visier

Eigentlich hätte Klaus Pinke allen Grund, zu strahlen. Schließlich ist in seinem Verantwortungsbereich, der Polizeiwache Lengerich, die Zahl der Unfälle im vergangenen Jahr deutlich zurückgegangen im Vergleich zum Jahr 2019. Doch den Ersten Polizeihauptkommissar beschäftigt etwas anderes. Sowohl die Zahl der Unfälle mit Personenschaden als auch die Zahl der dabei Verletzten ist um jeweils neun gestiegen. „Rational ist das nicht zu erklären“, sagt er im Gespräch mit den Westfälischen Nachrichten .

Auffällig in der gestern vorgestellten Unfallstatistik ist die Zahl der Unfälle, an denen Pedelec-Fahrerinnen und -Fahrer beteiligt waren. Das gilt nicht nur für den Kreis Steinfurt, sondern auch für den Wachbereich Lengerich (Lengerich, Ladbergen, Lienen, Tecklenburg). „Für ältere Mitmenschen ist das eine feine Sache, sie werden wieder mobiler“, spricht er einen Vorteil des elektrischen Rückwinds an. Dagegen steht das oft enorme Tempo, mit dem die Pedelecs bewegt werden.

„Wir versuchen, gerade Ältere zu diesem Thema zu erreichen. Aber das ist in Corona-Zeiten nicht so einfach möglich“, nennt er einen Ansatzpunkt, für mehr Sicherheit zu sorgen. Dabei weist er auf einen Aspekt der Statistik hin: Dem rasanten Anstieg der Pedelec-Unfälle steht eine rapide Abnahme der Unfallzahl mit normalen Fahrrädern gegenüber. „Unter dem Strich“, bilanziert Klaus Pinke, „hat sich die Gesamt-Unfallzahl kaum verändert.“

Die Fahrradfahrer – egal ob mit Elektro- oder reinem Pedalantrieb – sind eine Gruppe Verkehrsteilnehmer, die von den Beamten genauer ins Visier genommen wird. Deren Verstöße – beispielsweise das Fahren auf einem Radweg auf der falschen Straßenseite – werde verstärkt geahnt. „Nur mit Ermahnungen und Hinweisen kommen wir nicht weiter, wir werden repressiver vorgehen“, kündigt er an.

Ein Verhalten, auf das sich auch Motorradfahrer einstellen müssen. „Die stehen bei uns ebenso im Fokus.“ Speziell in Lienen und Tecklenburg, den bevorzugten Fahrtzielen gerade an Wochenenden. Dabei geht es der Polizei in erster Linie um Prävention, auch im Interesse der Biker. „Die sind überproportional an Unfällen beteiligt. Auch in diesem Jahr hat es schon erste Unfälle gegeben“, nennt er einen Grund.

Entsprechende Konzepte seien in Vorbereitung, fügt er hinzu. Unabhängig davon habe es auch schon die ersten Anzeigen gegen Motorradfahrer gegeben. „Dabei haben wir auch den Aspekt Lärm auf den Schirm, der gerade die Anlieger der bevorzugten Strecken trifft“, kündigt er einen hohen Kontrolldruck an.

Der soll auch in Sachen Geschwindigkeitsmessungen aufrecht gehalten werden. „Wir werden wohl noch häufiger die Kontrollpunkte wechseln“, sieht er sein Team in der Polizeiwache Lengerich auf einem guten Weg. Und auch technisch gut aufgestellt. Die nächste Generation der Lasermessgeräte habe einen Reichweite von 1000 Metern, könne zudem nicht nur auf einem Stativ, sondern auch mobil eingesetzt werden.

Was im vergangenen Jahr unverhofft als Aufgabe dazugekommen ist, sind die Kontrollen auf Einhaltung der Corona-Regeln. „Da arbeiten wir eng mit dem Ordnungsamt zusammen und fahren auch verstärkt Streife.“

Bei einem anderen Thema sieht Klaus Pinke allerdings spontan keinen Ansatzpunkt, die Situation zu ändern: Unfallhäufungsstellen. 21 davon sind im Jahr 2019 im Kreis Steinfurt ermittelt worden. 19 von ihnen wurden entschärft. Von den verbleibenden zwei Schwerpunkten befindet sich einer in Lengerich: der Kreisverkehr Bodelschwinghstraße/Ladberger Straße.

„Zum Glück sind das überwiegend nur Unfälle mit Sachschaden“, gewinnt er der Sache etwas Positives ab. Aber welche baulichen Veränderungen dort die Zahl der Zusammenstöße reduzieren könnte, fällt ihm auf Anhieb nicht ein. Da setzt der Kommissar auf die Verkehrskommission: „Die hat die Sache im Blick.“