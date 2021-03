Vom Tod und vom neuen Leben

Es ist fast ein wenig überraschend, wie offen die Menschen einem Fremden gegenüber von ihren Gefühlen sprechen. Vor einem Jahr wurde der erste Corona-Fall in Lengerich bestätigt. Jetzt, zwölf Monate später, hat die Pandemie das Land und die Stadt noch immer fest im Griff. Die WN haben Passanten gefragt, wie sie die Zeit erlebt haben und ob sie glauben, dass sich die Situation bald wesentlich verbessert. Die Antworten geben zum Teil beklemmende Einblicke, zeigen aber auch Schönes und positives Denken.

Die 38-Jährige beginnt zunächst davon reden, wie sehr ihr die Kontakte zu Freunden fehlen oder die Konzertbesuche. Aber sie wundere sich auch, wie schnell sich die Gesellschaft an die Regeln und Einschränkungen gewöhnt hat. „Ob wir uns all das auch wieder so schnell abgewöhnen?“, fragt sich die gebürtige Lengericherin, die vor einer Bäckerei in der Innenstadt darauf wartet, dass sie hineingehen kann. Dann erzählt sie von ihrer Arbeit. Sie sei Operationstechnische Assistentin, betreue eigentlich Patienten vor und nach einem Eingriff im Krankenhaus. Doch seit Ausbruch der Pandemie kümmere sie sich vor allem um Corona-Infizierte. Für sie und die Kolleginnen und Kollegen extrem belastend und anstrengend, physisch und psychisch. „In 17 Berufsjahren habe ich noch nie so viele Menschen beim Sterben begleitet.“

Mit zwei leise gesprochenen Worten antwortet ein 83-jähriger Herr auf die Frage des Journalisten, was ihm besonders zu schaffen macht. „Die Einsamkeit.“ Er lebe allein, erzählt der Lengericher, habe ohnehin nicht allzu viele Kontakte. Durch Corona beschränke sich das nun gänzlich auf seinen Sohn. Er sei aber optimistisch, dass es bald besser wird. Bei ihm ist der Anfang auf diesem Weg gemacht. Er sei inzwischen geimpft, sagt der Senior.

„Teilweise zu hart“ seien die gegen die Pandemie ergriffenen Maßnahmen, meint ein Tecklenburger, der im Lengericher Zentrum unterwegs ist. Er spricht davon, dass es dann und wann ein Gefühl des Eingesperrtseins gebe. Besonders hart sei es, mit Eltern und Freunden nur per Handy oder Computer kommunizieren zu können. Der 54-Jährige setzt nun darauf, dass durch die Einbindung von Arztpraxen das Impfen ordentlich an Fahrt aufnimmt. Im Herbst/Winter, so seine Einschätzung, könne dann endlich wieder Normalität einkehren.

Vor allem um die zwölfjährige Tochter macht sich eine 33-Jährige Sorgen. Das Kind sei seit Dezember zu Hause und müsse dort lernen. Doch das Homeschooling am Computer funktioniere nicht gut, erzählt die Frau, die in Brochterbeck lebt und aus Albanien kommt. Wirklich helfen könne sie ihrer Tochter leider nicht, die Schulschließung werde so zu „einer Katastrophe“.

Anders als wohl die meisten Menschen erlebt eine 29-jährige Lengericherin die Corona-Zeit. Sie hat während der Pandemie ein Kind bekommen, ist nun in Elternzeit daheim und der Mann sei auch oft im Homeoffice. Dieses Zusammensein zu dritt sei einfach schön und „ein großes Glück“. Doch die negativen Seiten, die die Ausbreitung von Covid-19 mitgebracht hat, hat auch sie zu spüren bekommen. Kein Besuche, als sie im Krankenhaus war. Großeltern die „gelitten haben“, weil sie ihr Enkelkind nur per Videoanruf sehen, es aber nicht in den Arm nehmen konnten. Dennoch empfinde sie das Jetzt als „positive Zeit“.