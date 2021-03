Zwei Mal ist die Helios-Klinik im bisherigen Verlauf massiv von der Corona-Pandemie betroffen gewesen. Im Frühjahr 2020 und im Februar diesen Jahres.

Am 2. April vergangenen Jahres ordnet der Krisenstab des Kreises die Abschottung des Krankenhauses an. Der Grund: „eine gehäufte Anzahl von positiv auf Covid-19 getesteten Mitarbeitern und Patienten“. 20 Beschäftigte sind nachweislich infiziert, zudem werden sechs Patienten auf der Isolierstation behandelt. Drei Tage später sind bereits zehn Ärzte, 18 Pflegekräfte und 13 Patienten betroffen. Bei großangelegten Tests ist schließlich bei 47 Mitarbeitern das Ergebnis positiv. Nachdem die Fallzahlen zurückgehen, kehrt die Klinik ab dem 20. April nach und nach in den Normalbetrieb zurück.

Vor etwa dreieinhalb Wochen kommt die Meldung, dass sich am 13./14. Februar 24 Menschen im Lengericher Krankenhaus infiziert haben. Diesmal sind es 15 Patienten und neun Mitarbeiter. Nachdem wieder ein Massentest durchgeführt wird, teilt das Krankenhaus am 19. Februar mit, dass 26 Patienten und 13 Beschäftigte infiziert seien. In 13 Fällen seien Mutationen des britischen Typs B.1.1.7 nachgewiesen worden. Ein paar Tage später beginnt dann erneut die schrittweise Rückkehr in den Normalbetrieb.