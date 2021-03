Ein Messerangriff aus dem Oktober 2018 auf dem Aldi-Parkplatz an der Tecklenburger Straße hat am Mittwoch das Amtsgericht Tecklenburg beschäftigt. Eine Zeugin rief damals die Polizei, nachdem sie beobachtet hatte, wie eine Frau versuchte mit einem großen Messer auf einen Mann einzustechen.

Nach fast zweieinhalb Jahren erfuhr dieser Vorfall nun eine gerichtliche Würdigung. Die Staatsanwaltschaft klagte eine 45-Jährige wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung an, ein Verbrechen, das mit einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren, in minder schweren Fällen mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft wird.

„Die Zeit heilt alle Wunden.“ Dieses Sprichwort beschreibt die heutige Täterin-Opfer-Beziehung wohl treffend, wollen die beiden doch im Sommer diesen Jahres heiraten. Ein Umstand, der den Vorsitzenden Richter zu einem längeren Blick in die Gesetzbücher und deren Kommentierungen zwang. Denn laut Strafprozessordnung hat ein Angehöriger des Beschuldigten – einschließlich Verlobten – ein Zeugnisverweigerungsrecht.

Nun war in diesem Fall die Täterin noch nicht rechtskräftig geschieden, konnte sich also eigentlich nicht neu verloben. Keine Verlobung, kein Aussageverweigerungsrecht, so sah es auch der Amtsrichter und der als Zeuge bestellte Mann musste sich zur Tat äußern. Zum Glück für die Angeklagte, konnten doch so die Beweggründe der Tat besser verständlich gemacht werden.

Zusammengefasst waren es Eifersucht und Verlas- sensängste, gepaart mit viel Alkohol bei beiden Protagonisten, die zu der Auseinandersetzung auf dem Parkplatz geführt hatten. Das dahinterliegende Drama konnte man allerdings nur erahnen.

Beide waren zum Zeitpunkt der Tat mit anderen Partnern verheiratet, als sogenannte Fleischarbeiter in prekären Arbeitsverhältnissen beschäftigt, ohne Kenntnis der deutschen Sprache in einem fremden Land. Zudem war an diesem Tag in der Heimat die Mutter des Opfers gestorben – eine emotionale, aufwühlende Ausnahmesituation. Er sei zu keiner Zeit in Gefahr gewesen, so der Zeuge. Unter Tränen bat er, seine zukünftige Frau nicht zu verurteilen.

Die Zeugin, die die Polizei verständigt hatte, und ein weiterer Zeuge zeigten nach so langer Zeit erhebliche Erinnerungslücken, bestätigten aber in großen Teilen die Aussagen des Opfers. Da auch keine Verletzungen dokumentiert worden waren und es als sicher gelten kann, dass der Mann letztendlich das Messer an sich nehmen konnte, einigten sich Verteidigung und Staatsanwaltschaft auf die vorläufige Einstellung des Verfahrens gegen die Zahlung einer Geldbuße von 400 Euro.