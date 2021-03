„Ich darf jetzt langsam anfangen, den Fuß wieder zu belasten“, erzählt sie. Der mehrfache Bruch ist eine der Folgen, nachdem sie auf der Flucht vor den Flammen aus einem Fenster ihrer Wohnung im ersten Stock gesprungen ist. „Ich hatte keine andere Möglichkeit. Ich bin, ohne nachzudenken, gesprungen“, beschreibt sie mit leisen Worten diesen Moment am Abend des 13. November vergangenen Jahres. Zum Glück, so erzählt sie weiter, habe sie sich allein in der Wohnung aufgehalten. Ihre beiden Töchter wären beim Vater gewesen, ihre Mutter sei gegen 20.30 Uhr gegangen. „Wir hatten über die Umzugspläne gesprochen“, erinnert sich Marlies Weigt an diesen Abend in der Wohnung ihrer Tochter Melanie.