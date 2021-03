Ein Traum wird Wirklichkeit

Mit drei Wochen Verspätung und fünf Weisheitszähnen weniger war es endlich so weit: Ich habe das erste Mal einen Fuß auf den amerikanischen Kontinent gesetzt. Und mit dem Flug nach Mexiko hat mein Unternehmen Weltreise begonnen.

Beim routinemäßigen Zahnarztbesuch vor dem Abflug wurde festgestellt, dass ich nicht vier, sondern gleich fünf Weisheitszähne habe und diese die anderen Zähne verschieben und zu Problemen führen könnten. Also wurde der Start ins große Abenteuer auf den 5. März verschoben. Denn mir war klar, es gibt sicherlich schönere Dinge als mit Zahnschmerzen in einem Land wie beispielsweise Paraguay festzuhängen.

Je näher der Tag der Abreise rückte, desto nervöser wurde ich. In der Nacht vor der Abreise konnte ich schließlich gar nicht mehr schlafen. Zum ersten Mal wurde mir zu 100 Prozent bewusst, was ich da vor mir habe: Ich will alle Länder unseres Planeten besuchen.

Das klingt für viele vielleicht absurd oder unmöglich, für mich aber nicht. Es ist mein Lebenstraum, die Vielfalt unseres wunderschönen Planeten mit meinen eigenen Augen zu sehen. Es ist das Abenteuer, von dem ich später noch meinen Enkeln erzählen werde. Und ich werde nicht aufgeben, bis ich dieses Abenteuer erfolgreich beendet habe.

So ging es gemeinsam mit meiner Schwester Janka nach Frankfurt, um von dort aus nach Mexiko City zu fliegen. Der Abschied von meiner Familie, meinen Freunden und meiner Freundin Marie war irgendwie irreal. Ich konnte und kann mir immer noch nicht vorstellen diese tollen Menschen, die mich sonst fast immer umgeben, für lange Zeit nicht mehr zu sehen. Immerhin kommt Marie im Sommer nach und begleitet mich eine Weile auf meiner Reise.

Der Flug war anstrengend, es hat etwa 21 Stunden von meiner Haustür bis zum Hotelzimmer in Mexiko City gedauert. Aber der unglaubliche Blick auf Grönland während des Fluges war bereits eine erste Entschädigung. Das unendliche Eis zu sehen, war einfach nur beeindruckend.

Und mit der Landung war die erste Etappe bereits geschafft, ich war nun angekommen in Mexiko, Land Nummer eins der Weltreise.

Mexiko City ist eine unglaublich große, schöne, aber auch gefährliche Stadt, wenn man nicht vorsichtig ist. Das haben wir direkt am ersten Tag unseres Aufenthaltes am eigenen Leib erfahren. Nach einem 17 Kilometer langen Marsch durch die Mega-Metropole waren wir unglaublich fertig und wollten einfach nur noch zurück in unser Hotel.

Wir stiegen in ein Taxi an einem offiziellen Stand, der sogar von der Polizei bewacht wurde. Nach einer kurzen Fahrt sagte der Fahrer, dass wir am Ziel seien und aussteigen sollten. Wir haben uns zwar ein wenig gewundert, weil uns die Straße unbekannt vorkam, aber wir haben gedacht, dass wir vielleicht einfach hinter dem Hotel gelandet sind.

Kaum ausgestiegen, kam ein junger Mexikaner auf einem Motorrad auf uns zu und erzählte uns auf Englisch, dass wir in einem Kartellgebiet gelandet seien und unbedingt so schnell wie möglich hier verschwinden müssten. Es kamen noch ein paar ältere Frauen hinzu, die das gleiche sagten. Er hat uns direkt einen Uber-Wagen gerufen und gewartet, bis wir sicher in dem Auto saßen, und dieses tatsächlich auch noch bezahlt.

Während wir auf das Uber gewartet hatten, erzählte uns Rigel, so der Name unseres freundlichen Helfers, dass es unsicher sei, in Mexiko City Taxi zu fahren und viele Taxifahrer in Verbindung zu Kartellmitgliedern stünden. Uber sei die sicherere und günstigere Alternative.

Wir sind also noch einmal mit einem kleinen Schrecken davongekommen. Dank Rigel, mit dem ich seither in Kontakt stehe.

Am nächsten Tag ging es für uns dann, dieses Mal per Uber, zu den Pyramiden von Teotihuacan. Die liegen etwa 45 Kilometer nördlich von Mexiko City. Wer sich einmal nach Mexiko verirrt, sollte sich diese unglaublich beeindruckenden Bauwerke auf keinen Fall entgehen lassen. Die Sonnenpyramide ist die drittgrößte Pyramide der Welt, und die Mondpyramide ist nicht weniger beeindruckend. Das ganze Areal ist vor etwa 2000 Jahren entstanden und stellt ein zu Stein gewordenen Modell des Sonnensystems da. Unbegreiflich, dass Menschen damals in der Lage waren, solche Bauwerke zu errichten.

Nach unserer Tour über das Gelände machten wir noch einen Abstecher zum „La Gruta”, einem Restaurant in einer Höhle, das nur etwa fünf Gehminuten von den Pyramiden entfernt liegt. Der besondere Charme daran: Die gesamte Höhle wird nur mit Kerzen beleuchtet.

Nach drei Tagen hieß es dann für uns „Adios Mexiko City“. Wir zogen weiter an die Karibikküste nach Cancun. Rückblickend war Mexiko City definitiv eine Erfahrung wert, auch wenn diese große Stadt nicht gefährlich sein kann, sondern auch sehr laut ist.

Cancun hingegen ist ein Paradies, das mit wunderschönen Sandstränden und Palmen geschmückt ist. Und auch die Isla Mujeres, die unmittelbar vor Cancun liegt, ist wunderschön. Allerdings bietet die Region kaum Einblicke in die mexikanische Kultur, ist in meinen Augen sehr amerikanisch geprägt und wird von Touristen überflutet. Durchgehend wird man von Verkäufern angesprochen, die einem Touren verkaufen wollen. Ich würde sogar so weit gehen und sagen: Cancun ist für die Amerikaner das, was für uns Deutsche der Ballermann ist.

Jetzt ziehen wir weiter nach Tulum, Richtung Belize und Guatemala. Ich hoffe, dass ich dort authentischere Eindrücke von den Menschen und ihrer Kultur bekomme.