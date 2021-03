Die blauen Balken in der Grafik wachsen von links nach rechts mit jedem Jahr. Waren es 2012 noch unter neun Millionen Euro, die die Kommune für Personalaufwendungen aufbringen muste, werden es 2024 etwa 15 Millionen Euro sein. So wird es im Vorbericht zum aktuellen Haushalt in einem Diagramm dargestellt. Von 2020 auf 2021 steigen die Kosten von rund 13,7 Millionen Euro auf circa 14,4 Millionen Euro. Ein Plus von 5,2 Prozent. Gründe für diese Entwicklung gibt es mehrere. Ein wesentlicher ist im Bereich „Offener Ganztag“ (OGS) zu finden.

Mit „einigen Hunderttausend Euro jährlich“ gibt Ludger Dierkes den zusätzlichen Finanzbedarf an. Dieses „deutliche Draufsatteln“ sei die Konsequenz aus einem Ratsbeschluss, so der Fachdienstleiter Zentrale Dienste. Der hatte sich 2020 für höhere Qualitätsstandards ausgesprochen, was nicht zuletzt eine Aufstockung beim Personal bedeutete. 33 Angestellte, verteilt auf die vier OGS-Teams an den Grundschulen, sind nunmehr tätig. Und die, betont Dierkes, „machen einen super Job“. Eine Aussage, die er beispielsweise auf die Notbetreuung während der Corona-Pandemie bezieht.

Der leitende Mitarbeiter berichtet, dass es sehr schwer gewesen sei, in relativ kurzer Zeit das notwendige Personal zu bekommen. Geholfen habe der Verzicht auf befristete Arbeitsverträge sowie die Angabe klarer Stundensätze und Arbeitszeiten.

Ebenfalls eine Rolle bei der Zunahme der Personalkosten spielen die Tarifabschlüsse sowie eine Corona-Einmalzahlung an die Beschäftigten, erläutert Dierkes weiter. Aber es gebe auch ein Mehr an Aufgaben in der Verwaltung. Darauf habe man entweder bereits „intern reagiert“ oder aber werde sich damit noch beschäftigen. Zum einen gelte das für den Fachdienst Sicherheit und Ordnung – der ist unter anderem stark in die mit der Corona-Pandemie verbundenen Kontrollen und Angelegenheiten involviert –, zum anderen für Felder wie die Stadtentwicklung, die Digitalisierung und das Einwerben von Fördermitteln.

Schon 2021 sei zudem ein personeller Zuwachs bei der Feuer- und Rettungswache zwar nicht fix, aber denkbar, beschreibt der Fachdienstleiter weitere Entwicklungen. Für die kommunalen Finanzen sei dabei jedoch positiv zu berücksichtigen, dass diese Kosten in der Regel vom Kreis übernommen würden.