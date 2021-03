In Lengerich ist ein erster Anlauf gescheitert, Menschen mit Behinderungen durch die Mitarbeit in einem Beirat an kommunalen Entscheidungsprozessen zu beteiligen. Nach einem von der Stadtverwaltung initiierten Aufruf sei lediglich von einem Verein/Verband eine positive Rückmeldung gekommen, zudem hätten sich vier Privatpersonen gemeldet, wurden am Dienstagabend die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses (HFA) informiert.

Ziel war es, mindestens sieben Personen zu finden, die von Vereinen und Verbänden entsandt werden sollten. Zudem war geplant, den Seniorenbeirat in einen Senioren- und Behindertenbeirat oder Inklusionsbeirat umzuwandeln. Da das nun erst einmal nicht zu realisieren sein wird, soll der Seniorenbeirat seine Arbeit wie bisher weiter führen. Dafür muss der Stadtrat während seiner Sitzung am Dienstag, 23. März, die für das Gremium gemeldeten Mitglieder noch offiziell bestellen, wie es im Fachjargon heißt.

Das Kapitel Inklusionsbeirat soll in Lengerich indes noch nicht abgeschlossen werden. In der nächsten Sitzung des Sozialausschusses, so beschloss es der HFA auf Antrag der Grünen einstimmig, will man sich fachliche Beratung durch Fachleute des Projekts „Politische Partizipation Passgenau!“ einholen. Mit deren Hilfe erhofft sich die Lokalpolitik dann eine zweiten Aufruf zur Mitarbeit in einem Inklusionsbeirat initiieren zu können, der erfolgversprechender sein wird, sprich auf größere Resonanz stößt.