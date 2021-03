Nach Angaben der Stadtverwaltung haben auch Lengericher auf einen Aufruf des Bundes der Steuerzahler reagiert. Der hatte Anfang des Jahres dazu aufgerufen, Widerspruch gegen Abwassergebührenbescheide einzulegen. Der Verein wirft Kommunen vor, bei ihren Berechnungen zu hohe Zinssätze zugrunde zu legen. Frank Lammert , Beigeordneter der Stadt und Betriebsleiter Stadtentwässerung, sagt, es seien bislang Widersprüche im einstelligen Bereich eingegangen.

Allerdings, und das machte er am Donnerstagabend auch den Mitgliedern des Betriebsausschusses deutlich, gehe die Stadt beziehungsweise deren Eigenbetrieb nicht davon aus, dass der Vorstoß des Steuerzahlerbundes, sollte er denn vor Gericht Erfolg haben, auf die Berechnung der Abwassergebühren in Lengerich Einfluss haben wird.

Wie es in einer Sachdarstellung für den Ausschuss heißt, können der bislang geltenden Rechtsprechung zufolge bei der sogenannten Eigenkapitalverzinsung 5,92 Prozent angesetzt werden. Das hält der Bund der Steuerzahler für nicht angemessen und will dagegen vor gehen. Er fordert, dass sich die Kommunen an „realitätsnahen Zinsen orientieren“. In Lengerich, so Lammert, wird aber bereits seit Langem nur mit 4,6 Prozent gerechnet.

Und, erklärt Lammert weiter, auch beim Thema Abschreibung gehe die Stadtentwässerung konservativ an die Dinge heran. Während etwa die Hälfte der Städte und Gemeinden im Land deren Höhe nach dem Wiederbeschaffungswert der jeweiligen Maschinen, Fahrzeuge etc. berechne, fließe in Lengerich der niedrigere Anschaffungswert in die Kalkulation ein. Höhere Abschreibungen würden, wie auch höhere Zinsen, am Ende auch zu höheren Gebühren führen. Laut Lammert befindet sich die Stadtentwässerung aufgrund ihrer Herangehensweise „im sicheren Hafen“, sollte der Steuerzahlerbund vor Gericht erfolg haben.