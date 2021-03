Die erste Resonanz könnte für Kerstin Merschmeier , Margarete Heitkönig-Wilp und Dr. Roswitha Apelt bereits ein Hinweis sein, dass das Vorhaben gut ankommt. Das Trio vom Hospiz-Verein Lengerich berichtet von alles in allem sehr positiven Reaktionen, als den Friedhofsträgern in der Region vorgestellt wurde, was am Karfreitag , 2. April, an den Haupteingängen der Friedhöfe passieren soll. Auf besondere Weise wollen Ehrenamtliche des Vereins Menschen, die in Trauer sind, eine Aufmerksamkeit zukommen lassen.

Koordinatorin Margarete Heitkönig-Wilp verweist auf die Corona-Zeit, die nicht zuletzt für diesen Personenkreis Erschwernisse und Zumutungen mit sich bringt. Sei es, dass Sterbende womöglich im Krankenhaus nicht besucht werden durften und dürfen, sei es, dass Beerdigungen nur in kleinem Kreis und unter Beachtung zahlreicher Regeln stattfinden, sei es, dass Hinterbliebene nicht auf sonst übliche Hilfs- und Beratungsangebote zurückgreifen können. In dieser Situation wolle der Hospiz-Verein das Signal aussenden „Wir wissen von eurer Situation und wir denken an euch“.

Also werden – soweit das Ok der Träger vorliegt – Mitglieder am Karfreitag von 14 bis 17 Uhr an den Zugängen zu Friedhöfen in Lengerich, Lienen, Ladbergen, Tecklenburg, Lotte und Westerkappeln stehen und Tüten bereithalten. Deren wichtigster Inhalt: Einmachgläser versehen mit bunten Bändern und mit etwas Sand befüllt, in dem eine Kerze steht. Diese kleine Aufmerksamkeit soll erhalten, wer möchte. „Und wenn Trauernde nur deswegen zum Friedhof kommen, sind die natürlich auch willkommen“, sagt Dr. Roswitha Apelt.

150 Gläser sind vorrätig, zur Verfügung gestellt von den Mitgliedern. Drei Aktive hätten sie dann an zwei Nachmittagen zurechtgemacht. In petto hat der Verein noch weitere 350 Kerzen, sollten alle Gläser verteilt sein.

Dass der 2. April für die Aktion gewählt wurde, hat natürlich mit der Bedeutung von Karfreitag und Ostern zu tun. Es sei „logisch“ gewesen, auf solch einen Termin zu gehen, sagen die drei Frauen. Entstanden ist die Idee ihren Worten zufolge, nachdem der sonst übliche Gedenkabend für begleitete Patienten, die verstorben sind, im Januar Corona-bedingt ausfallen musste. Dr. Roswitha Apelt, Vorsitzende des Hospiz-Vereins, betont, wie „irritierend“ und „furchtbar“ die Umstände für viele Trauernde derzeit seien. Und da man ihnen im „Haus Jona am Berg“, dem Domizil des Vereins, momentan nicht zur Seite stehen könne, habe man beschlossen, zu den Friedhöfen zu gehen.