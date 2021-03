Die katholische Kirchengemeinde Seliger Niels Stensen sagt alle Präsenzgottesdienste an den Kar- und Ostertagen ab. Damit komme man der Bitte der Bundeskanzlerin und der Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen nach, wenn auch mit großem Bedauern, so Daniel Narberhaus, Vorsitzender des Pfarreirates, und Pfarrer Peter Kossen .

Die anlässlich des wichtigsten christlichen Festes im Jahr geplanten Gottesdienste seien bereits gut vorbereitet gewesen, eine gemeinsame Osternachtsfeier auf der Freilichtbühne Tecklenburg hätte der Höhepunkt sein sollen, heißt es in einer Pressemitteilung. Doch nun kommt es anders. „Die Wissenschaft hat es eingefordert, und die Regierenden haben mit den ,Ruhetagen‘ über Ostern reagiert“, sagt Daniel Narberhaus. „Auch wenn die Kirchen nicht dazu gezwungen sind, wollen wir in unserer Kirchengemeinde das Bemühen der ganzen Gesellschaft um die Eindämmung der Pandemie mit großen Gottesdiensten zu Ostern nicht unterlaufen. Es tut uns weh, und es fällt uns schwer, aber wir leisten unseren Beitrag unter anderem im Verzicht. An diesem Verzicht halten wir auch und gerade dann fest, wenn das Bistum Münster den Gemeinden die Entscheidung freistellt.“ Pfarrer Peter Kossen ergänzt: „Gleichwohl versuchen wir, in den Kar- und Ostertagen das Netzwerk einer wachenden, betenden und hoffenden Gemeinde zu stärken.“

Am kommenden Wochenende, dem Palmsonntag, sollen insgesamt 250 Ostertüten zum Mitnehmen in den Kirchen bereitstehen mit Vorschlägen für Hausgottesdienste, Anregungen zur persönlichen Betrachtung, kleinen Geschenken und Überraschungen. Die Kirchen werden nach Angaben der katholischen Gemeinde – auch länger als sonst – an den Kar- und Ostertagen geöffnet und entsprechend hergerichtet sein. Die Seelsorger und Seelsorgerinnen werden für persönliche Gespräche zur Verfügung stehen. Der vorbereitete Kreuzweg, für den verschiedene Gruppen der Gemeinde neun Stationen gestaltet haben, könne in den Fensterfronten des Gemeindehauses und in der St. Margareta-Kirche betrachtet und gebetet werden.