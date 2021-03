Von Binnen-I und Doppelpunkten

Die Diskussion über gendergerechte Sprache ist in Deutschland in vollem Gang und sorgt für intensive und teils heftige Diskussionen. So war es beispielsweise im vergangenen Herbst, als ein Gesetzentwurf zum Insolvenzrecht vom Bundesjustizministerium für Schlagzeilen sorgte, weil in ihm zunächst ausschließlich die weibliche Form verwendet worden war. Ebenfalls hohe Wellen schlug vor Kurzem die Empfehlung des Autoherstellers Audi an seine Mitarbeiter, gendergerechte Sprache zu verwenden. Unter anderem ist in einem Dokument die Rede von „Audianer_innen“. Die WN haben große Lengericher Arbeitgeber gefragt, wie sie es mit dem Thema halten. Fazit: Das Gendern gehört offenbar immer mehr zum Arbeitsalltag.

So stellt die Stadt fest: „Die Verwaltung als öffentlicher Arbeitgeber ist bestrebt, ihre Anliegen und Schreiben in geschlechterneutraler Sprache zu formulieren. Es wird immer mehr darauf geachtet, bewusst gendergerecht zu formulieren.“ Die Helios-Klinik teilt mit, dass man Chancengleichheit unterstütze und sich gegen jede Art von Diskriminierung stelle. „Eine geschlechtergerechte Sprache ist Ausdruck dieses Bestrebens.“ Von Bischof + Klein wird darauf verwiesen, dass in der Mitarbeiterzeitschrift bereits seit 15 Jahren das Binnen-I verwandt werde. „Die Schreibweise hat sich für unser Magazin bewährt, denn hier stehen die Menschen im Mittelpunkt und sollen sich angesprochen fühlen als Mitglied der B + K-Familie.“ Und seitens des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe, der die LWL-Klinik betreibt, wird auf einen Brief verwiesen, der im Februar an alle Beschäftigten ging. Darin ist zu lesen: „Nicht erst seit Einführung der dritten Geschlechtsoption ,divers‘ 2019 setzt sich der LWL mit Vielfalt und Chancengleichheit auseinander. Unsere Sprache ist ein Ankerpunkt dieser Auseinandersetzung, denn sie ist ein Werkzeug, um Diversität sichtbar zu machen.“

Wie weit die gendergerechte Sprache in alle Bereiche vordringt, ist indes unterschiedlich. B + K teilt mit, dass abseits des Magazins in Publikationen die Männlichkeitsform verwendet werde. „Wir weisen dann ausdrücklich darauf hin, dass damit alle Menschen gemeint sind.“ Der LWL empfiehlt, die Paarform (zum Beispiel Leserin und Leser) oder aber geschlechtsneutrale Formulierungen zu verwenden. In Ausnahmefällen könne auch der Gender-Doppelpunkt (zum Beispiel Mitarbeiter:innen) genutzt werden. Die Stadtverwaltung erklärt, dass es noch keine festen Regeln gebe. „Bestehende Flyer, Vordrucke und Informationen sollen sukzessive angepasst werden, wobei darauf geachtet wird, dass städtische Schriftstücke wie Bescheide, Sachberichte, Erläuterungen, Nachrichten, Hinweise und so weiter gut und einfach zu verstehen sind.“ Die Helios-Klinik wiederum weist auf konzernweite Vorgaben hin. „Sie orientieren sich am ,Kompendium Gendersensible Sprache‘ des Bundesverbandes der Kommunikatoren. Diese Regelungen gelten jedoch nicht für die persönliche Kommunikation beispielsweise in E-Mails unter den Kollegen. Gleichwohl ermuntern wir alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, auch dort geschlechtergerechte Formulierungen zu wählen.“ Abweichungen in offiziellen Mitteilungen gebe es dann, wenn der Lesefluss durch zu häufige Wiederholungen gefährdet wäre.

Helios stellt weiter fest, dass 70 Prozent der Beschäftigten weiblich seien. Um die Gleichbehandlung aller sicherzustellen, sei es wichtig eine geschlechtergerechte Sprache zu etablieren. Lengerichs Verwaltung konstatiert einerseits, dass es „gute Gründe“ gebe, „geschlechtergerecht und darauf aufbauend gendergerecht zu formulieren, um alle Geschlechter, eben sowohl Frauen als auch Männer sowie nicht-binäre Menschen gleichermaßen zu berücksichtigen und nicht zu stigmatisieren“. Andererseits sei das Thema gegenüber der Belegschaft noch nicht explizit kommuniziert worden. Und offenbar sehen auch die Verantwortlichen bei B + K noch einen Weg vor sich. Im Statement heißt es: „Sprache ist etwas Lebendiges und verändert sich. Das erleben wir auch in unserem Unternehmen. Immer wieder sollten wir deshalb unsere Art zu sprechen überdenken. (. . .) Dabei können wir uns der zugrundeliegenden Fragen der Gleichberechtigung und Vielfalt in unserer Gesellschaft bewusst werden und vielleicht unseren Umgang damit ändern. Das ist eine Chance, die wir nutzen sollten.“ Melanie Hänsel, Gleichstellungsbeauftragte des LWL, sagt, dass Sprache ein wesentlicher Baustein der Gleichberechtigung sei. Nun gehe es darum, Schreibweisen zu finden, mit denen alle Menschen angesprochen und abgebildet werden.

Die WN haben auch Windmöller & Hölscher um eine Stellungnahme gebeten. Wie bei den anderen Adressaten auch, wurde eine Anfrage vor acht Tagen verschickt. Eine Antwort lag bis Redaktionsschluss nicht vor.