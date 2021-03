Vor einem Jahr, an den Ostertagen 2020, herrschte große Verunsicherung. Insbesondere darüber, ob Besuche in Seniorenheimen möglich sind. Knapp zwölf Monate später hat sich die Situation ein ganzes Stück entspannt. „Die anfangs große Unsicherheit ist dem Vertrauen in die erforderlichen Maßnahmen gewichen“, beschreibt Maik Schröder die Veränderung. Ein Stück weit sei der Alltag wieder eingekehrt, verweist der Einrichtungsleiter des Altenzentrums Haus Widum in Lengerich darauf, dass die Bewohnerinnen und Bewohner in ihren jeweiligen Wohngruppen wieder Gemeinschaft erleben. Was er im Gespräch mit den Westfälischen Nachrichten beschreibt, bestätigen auf Nachfrage Monika Brokamp-Baulmann, Verwaltungsleiterin im Seniorenheim Baulmann in Lienen, und Jörg Niemöller, Leiter des Matthias-Claudius-Hauses in Tecklenburg. Gemeinschaft ist in den Wohngruppen wieder erlebbar Wesentlich zur Entspannung beigetragen haben die Impfungen der Bewohner. Im Haus Widum ging‘s schon am 30. Dezember los, in Lienen und Tecklenburg Anfang Januar.