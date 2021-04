Bislang war nur klar, dass die Stadt in Zukunft einiges wird tun müssen, um die Offenen Ganztagsschulen (OGS) an den Grundschulen zukunftsfest zu machen. In diesem Jahr soll es nun zum Herbst konkreter werden, kündigt Frank Lammert an. Der Beigeordnete sagt, es gehe vor allem darum, an den verschiedenen Standorten zu ermitteln, welcher Raumbedarf besteht. Dass der insgesamt durchaus erheblich zu sein scheint, sieht man schon daran, was an Geld seitens der Verwaltung eingeplant wird.

Zu den 352 000 Euro, die in diesem Jahr für Planungskosten bereitstehen, kommen noch einmal fast 3,2 Millionen Euro hinzu, die ab 2022 für Umbau- und/oder Erweiterungsmaßnahmen zur Verfügung gestellt werden. Lammert spricht von einer „rechnerischen Größe, damit man ein Gefühl dafür hat, was in etwa kommen kann“.

Er geht davon aus, dass es an allen vier Grundschulen – Stadt, Intrup, Hohne und Stadtfeldmark – Veränderungen geben wird. Der Grund für diese Einschätzung ist ein einfacher: Was sich seit ein paar Jahren schon in den Kindergärten zeigt, tritt nun auch immer mehr an den OGS zutage. Der Bedarf an Plätzen, der von den Eltern angemeldet wird, steigt. Lammert führt das unter anderem darauf zurück, dass immer öfter beide Elternteile arbeiten. Das Statistische Bundesamt Zahlen sagt, 2019 waren fast 86 Prozent aller Väter, die ein Kind von mindestens sechs Jahren haben, berufstätig und 75 Prozent der Mütter.

Der Rat der Stadt hat bereits vor einiger Zeit höhere Qualitätsstandards an den OGS beschlossen, die, wie berichtet, unter anderem zu einer Aufstockung des Personals geführt haben. Zudem wird in Lengerich Kindern ein Platz in den OGS zugesichert, wenn ihn denn die Eltern haben wollen. Die Kommune rechnet ohnehin damit, dass es bald, ähnlich wie im Kindergarten, einen Rechtsanspruch geben wird. So hatte es Schulplaner Dr. Detlef Garbe bereits im Mai vergangenen Jahres vorhergesagt.

Nach dem jetzigen Stand, so Frank Lammert, könne die Kommune nicht damit rechnen, Zuschüsse für den Ausbau der OGS-Kapazitäten in Lengerich zu bekommen. Doch gänzlich ohne Hoffnung ist er in diesem Punkt nicht. Nach seiner Einschätzung könnte sich etwas ändern, wenn der Gesetzgeber „Ansprüche schafft“ also der von Garbe genannte Rechtsanspruch Realität werden sollte. Zudem wolle die Verwaltung prüfen, ob es nicht doch vielleicht Fördermittel im Bereich „Beruf und Familie“ gibt.

Unberührt von diesen Plänen bleiben weitere Instandhaltungsarbeiten an den Grundschulen. So sieht die Finanzplanung der Verwaltung allein für Hohne Ausgaben von fast 1,4 Millionen Euro für Sanierungsmaßnahmen vor.