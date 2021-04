Es gibt Menschen, die bleiben gerne an Bauzäunen stehen, um zu schauen, was auf der anderen Seite passiert. Für sie ist Lengerich derzeit so etwas wie das Paradies. Bietet die Stadt doch reichlich Großprojekte, die im Werden begriffen sind. Die Arbeiten sind zugleich ein Zeichen dafür, dass sich das Erscheinungsbild der Kommune stark, vielleicht wird mancher sogar sagen drastisch, wandelt. Dieser Prozess ist bereits seit einigen Jahren im Gang. Im Frühjahr 2017 beispielsweise eröffnete das „Boardinghouse am Teuto“ an der Tecklenburger Straße, im Frühjahr 2019 das „Neue Markt-Karree“ mit Edeka und weiteren Geschäften und im vergangenen Jahr die Wohnbau Lengerich ihre neue Geschäftsstelle an der Tecklenburger Straße.