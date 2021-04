Die neue Stadt

Es gibt Menschen, die bleiben gerne an Bauzäunen stehen, um zu schauen, was auf der anderen Seite passiert. Für sie ist Lengerich derzeit so etwas wie das Paradies. Bietet die Stadt doch reichlich Großprojekte, die im Werden begriffen sind. Die Arbeiten sind zugleich ein Zeichen dafür, dass sich das Erscheinungsbild der Kommune stark, vielleicht wird mancher sogar sagen drastisch, wandelt.

Dieser Prozess ist bereits seit einigen Jahren im Gang. Im Frühjahr 2017 beispielsweise eröffnete das „Boardinghouse am Teuto“ an der Tecklenburger Straße, im Frühjahr 2019 das „Neue Markt-Karree“ mit Edeka und weiteren Geschäften und im vergangenen Jahr die Wohnbau Lengerich ihre neue Geschäftsstelle an der Tecklenburger Straße. Nicht zu vergessen die großen, neuen Gebäude bei Windmöller & Hölscher, der weitgehende Abriss von Hotel „Haus Werlemann“ und der damit verbundene Bau der Rossmann-Filiale, das neue Gemeindehaus der katholischen Kirchengemeinde, das neue Wohn- und Geschäftshaus an der Ecke Münsterstraße/Hermann-Hölscher-Straße, der Netto an der Lienener Straße, die beiden Aldi-Märkte plus Praxen- und Geschäftshaus an der Tecklenburger Straße oder auch die neuen Kindergärten, die in Lengerich zuletzt entstanden sind.

Mit der Gesamtschule an der Bahnhofstraße und der Seniorenresidenz auf dem einstigen klr-Gelände sind aktuell große Vorhaben in der Bauphase, die das Bild der Stadt prägen werden. Gleiches gilt für das neue Gemeindehaus der evangelischen Gemeinde, das am Kirchplatz und damit mitten im Zentrum entsteht. Und die neue Polizeiwache am Standort des einstigen Berufskollegs wird ebenfalls ein Gebäude werden, das schnell den meisten Lengerichern ein Begriff sein dürfte.

Etwas anders sieht es mit einem Projekt der Wohnbau aus. An der Lindenstraße entstehen in drei Abschnitten 51 Mietwohnungen – also eine beachtliche Maßnahme. Da das Quartier östlich der Bergstraße indes nicht in zentraler Lage oder an einer Hauptstraße liegt wie die anderen genannten Vorhaben, wird es aber wohl nicht als so prägend angesehen werden wie etwa das Gemeindehaus am Kirchplatz.

Und dann sind da noch all die Ideen, Konzepte und Pläne für die Zukunft. Manches davon ist bereits festgezurrt, anderes noch in der Schwebe. Ein Akteur ist die Ditib-Gemeinde, die bekanntlich ihre Moschee an der Münsterstraße modernisieren und erweitern möchte. Ein weiterer Hendrik Olliges. Der Investor aus dem Emsland war bereits beim Projekt „Haus Werlemann“ aktiv und will als nächstes an der Schulstraße tätig werden. Dort, wo noch das Martin-Luther-Haus steht, soll nach dessen Abriss ein Wohngebäude entstehen. Wichtigster Player bei den noch anstehenden Vorhaben ist aber zweifelsohne die Stadt.

Die Politik hat unter anderem zu entscheiden, ob in Hohne eine neue Brücke für Fußgänger gebaut wird oder nicht. Dann ist da noch die Frage, ob es mit einem Hotel auf der freien Fläche vor dem Gempt-Halle etwas wird. Die Gespräche dazu, so ist zu vernehmen, laufen nach wie vor. Und es soll bereits in die Details gehen. Beim Bahnhof ist die Frage nach dem Ob und Wann nach langem Warten mittlerweile geklärt. Im Frühjahr 2022 soll die Sanierung der Bahnstation beginnen. Das ist Sache der Deutschen Bahn. Beim sogenannten Portal, das das Bahnhofsgebäude ersetzen soll, ist dann wieder die Stadt gefragt.

Erwies sich der Bahnhofs-Komplex schon als zähes und schwieriges Thema, dürfte das in einem anderen Fall noch gesteigert werden. Fix ist, dass die Bodelschwingh-Realschule abgerissen wird. 250 000 Euro sieht dafür die Finanzplanung der Stadt für das kommende Jahr vor. Und im vergangenen September wurden im Bauausschuss Pläne vorgestellt, was dort und auf dem angrenzenden Marktplatz stattdessen entstehen könnte: ein Mix aus Wohnen, Einzelhandel und Dienstleistungen.

Ein offenes Geheimnis ist, dass wohl Lidl vom Kreisverkehr Ladberger Straße in diesen neuen Komplex umziehen wird und dafür der Neubau der Feuer- und Rettungswache seinen Platz am bisherigen Standort des Discounters findet. Was dann wiederum die Frage nach sich ziehen würde, was auf dem Areal der alten Wache passiert und womöglich auf dem angrenzenden Parkplatz.

In Erinnerung rufen muss man sich dabei, dass schon Alt-Bürgermeister Friedrich Prigge während der langwierigen Diskussion über den Bau einer Skateanlage immer wieder davor warnte, diese auf den Parkplatz zu platzieren, weil so Chancen für die weitere städtebauliche Entwicklung zunichte gemacht würden. Bekanntermaßen ist die Anlage 2020 als sogenannte Pumptrack schließlich an der Gutenbergschule errichtet worden.

Und dieses Gebäude gehört ebenfalls mit in die Themen-Gemengelage, die durch den Bau der Gesamtschule und das anstehende Auslaufen der Realschulen entstanden ist. Denn benötigt wird es nach der Fertigstellung des Gesamtschul-Neubaus als Stätte des Lernens nicht mehr. Im Vorbericht zum aktuellen Haushalt ist zu lesen: „Derzeit werden künftige Nutzungsmöglichkeiten des Gebäudekomplexes geprüft.“ Klar ist, wie auch immer diese Nutzung aussieht, es muss aufgrund des hohen Sanierungsbedarfs eine Menge Geld in die alten Gemäuer gesteckt werden – wenn es denn erhalten werden soll.

Potenzielle Kandidaten für eine Nachfolgenutzung waren zuletzt offenbar das Jugendzentrum, die Volkshochschule und wohl auch die Musikschule. Gerade in Sachen Jugendzentrum besteht Handlungsdruck. Denn dessen bisherige Adresse, das Haus an der Bergstraße, ist auch in keinem guten baulichen Zustand. Das ist seit Jahren bekannt. Zuletzt wurde jedoch nur das Nötigste investiert, eben weil nicht klar war (oder ist), ob das Gebäude noch eine Zukunft hat oder nicht.

Gut möglich also, dass sich zu den vielen Neubauten in Lengerich noch der ein oder andere weitere Abriss gesellt.