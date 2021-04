Kleingruppen statt Stadion-Events

Angefangen hat alles, wie sollte es anders sein, mit einer Tour nach München. „Über andere Fanclubs sind wir an die Tour mit dem Minga-Express gekommen. Dabei kam die Idee auf, einen eigenen Fanclub zu gründen“, beschreibt Kai Rücker die Entstehungsgeschichte der Rot-Weißen Augustiner 49. Keine drei Monate später liegt die offizielle Bestätigung des FC Bayern München für den Lengericher Fanclub vor.

Das ist fünf Jahre her, in denen viel passiert ist. Und vom Anpfiff weg haben die Rot-Weißen Augustiner mehr als nur Fußball im Sinn. Klar, „Herz, Liebe, Leidenschaft“ – so steht‘s auf dem eigenen Fanschal – gehören dazu. Aber auch das Engagement für soziale Zwecke. Bereits drei Mal hat der Club dem evangelischen Familienzentrum Hohne Geld gespendet, insgesamt über 2500 Euro. Dem Jugendzentrum haben die Rot-Weißen Augustiner 900 Euro gespendet – plus Karten für den VfL Osnabrück.

„Das kommt zusammen, wenn wird Bälle, Trikots oder Schuhe versteigern“, erläutert Jörn Rehner . Bislang liefen die Auktionen immer bei Treffen der Mitglieder, jetzt werden die Rot-Weißen Augustiner auf ihrer neuen App zur Versteigerung einladen. Mit einem besonderen Schmankerl im Angebot: einem Trikot von Joshua Kimmich, das er vor Jahren bei einem Spiel getragen hat. Seinen Namenszug hat die Nummer 6 der Bayern auch noch auf den Stoff gesetzt. Allerdings noch auf das Hemd mit der Nummer 32. Die 6 trägt er erst seit der laufenden Saison.

Die erste selbst organisierte kleine Tour führt zum Bundesligaspiel gegen Werder Bremen am 28. Januar 2017. Mit einem 2:1-Sieg geht‘s auf den Rückweg. Zwei Wochen später gibt‘s die eigenen Fanclub-Jacken. Und in denen wird bei der ersten eigenen Fanclub-Tour 14 Tage später eine 8:0-Watschn für den HSV im Münchener Stadion bejubelt.

Kimmich-Trikot wird für einen guten Zweck versteigert

So, wie es angefangen hat, ist auch das abrupte Ende der Touren, bedingt durch die Corona-Pandemie, gelaufen. Vom 7. bis 9. März touren 24 Mitglieder mit dem Minga-Express nach München, sehen ein 2:0 gegen Augsburg. Das letzte Spiel vor Zuschauern. Ein fragender Blick und Kai Rücker klärt auf: „Minga ist das alte Wort für München.“

Sieben Fanclub-Touren in den fünf Jahren seit der Gründung stehen in den Analen. Warum nicht mehr? „Wir bewerben uns immer auf fünf Heimspiele und haben bislang immer Glück gehabt“, verweist Kai Rücker darauf, dass auch ein Fanclub nicht automatisch Karten für jedes Spiel erhält. „Natürlich tauschen wir uns mit anderen Fanclubs aus. Da besteht eigentlich immer die Möglichkeit für einige Mitglieder, zu einem Spiel mitzufahren“, erläutert Jörn Rehner.

Etwas anderes ist das bei den Dauerkartenbesitzern. Drei Rot-Weiße Augustiner haben dieses Saisonticket – müssen aber auch seit März vergangenen Jahres draußen bleiben. Noch heftiger hat die Corona-Pandemie den einzigen Allesfahrer in Reihen des Fanclubs erwischt. Die Bezeichnung erhält jemand, der zu allen Spielen seines Lieblingsclubs fährt. Und da ist die Anzahl bei den Bayern erheblich größer als bei anderen Vereinen. Neben Bundesliga kommen Champions-League und DFB-Pokal hinzu. Wettbewerbe, in denen die Münchener in aller Regel ziemlich weit kommen – klammert man den deutschen Pokalwettbewerb in diesem Jahr mal aus.

Eigentlich geht es nicht nur um Fußball. Geselligkeit stellt einen wichtigen Aspekt im Fanclub-Leben dar. „Das ist wie ein weiterer Freundeskreis“, beschreibt Kai Rücker sein Empfinden. Und da hat das Coronavirus auch den Fanclub empfindlich getroffen. „Unser Vereinsleben spielt sich nur in ganz kleinen Kreisen ab, was Corona gerade so erlaubt“, stellt er nüchtern fest. Doch die Rot-Weißen Augustiner arbeiten daran, mehr zu ermöglichen. Nicht durch Präsenz-Treffen, sondern mit einer App. Die hat Jörn Rehner in Zusammenarbeit mit den Service appdinx des Saerbecker Unternehmens Konzept-iX Software auf die Beine gestellt.

„Das ist für uns eine Kommunikationsplattform“, erläutert er. Auf der einen Seite einen öffentlichen Bereich, auf dem sich jeder umschauen und informieren kann. Und dann ein Bereich nur für Mitglieder. „Da sind dann beispielsweise auch Bilder von unseren Veranstaltungen zu sehen“, beschreibt Kai Rücker den Unterschied.

Für das erste kleine Jubiläum hat der Club seit der Gründung immer etwas Geld an die Seite gelegt. Unabhängig davon, ob in diesem Jahr noch eine Feier möglich ist, alle 125 Mitglieder haben bereits ein Geschenk erhalten: einen speziellen Rot-Weiße-Augustiner-49-Fanschal. Eigene Bierdeckel sind ebenfalls aufgelegt worden. Der Erlös wird – wenig verwunderlich – wieder für einen sozialen Zweck in Lengerich gespendet, versichern die beiden Vorstandsmitglieder.

Bleibt noch die Frage, wie denn der Name des Fanclubs gefunden worden ist. Kai Rücker schmunzelt. „Ein paar Wochen nach der ersten Minga-Tour traf sich wieder unsere Kartenrunde. Vier Bayern-Fans und ein BVB-Anhänger, der kam eine Stunde später.“ Da stand der Name schon fest. Rot-Weiß, abgeleitet von den Vereinsfarben, Augustiner, „weil wir das gerne trinken“, und die 49 für den Postleitzahl-Bereich.

Noch Fragen? Entweder die App herunterladen oder eine E-Mail an den Fanclub schicken (info@rwa49.de).