„Das ist wie ein Lottogewinn!“ Stefanie Bloch strahlt und streichelt mit einer Hand vorsichtig über den Lack. Was die Leiterin der Musikschule Tecklenburger Land so glücklich macht, steht seit einer Woche im Keller der Einrichtung: ein Steinway-Flügel. „Ein O 180, der 1980 in Hamburg gebaut und gekauft worden ist.“ Schwärmerische Worte, die wohl nur Fachleuten etwas sagen. Das Verrückte an der ganzen Geschichte: Die Musikschule hat den Flügel damals gekauft. Aufgestellt worden ist er dann im Mehrzweckraum des Schulzentrums an der Bahnhofstraße. Fast 41 Jahre hat er dort gute Dienste geleistet. Wann immer dort etwas zu feiern war, haben ihn Musizierende genutzt.