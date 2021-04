Auf neuen Wegen zu den Kunden

Die Hannover-Messe gilt als größte ihrer Art auf der Welt für Investitionsgüter. Sie würde, wenn es die Corona-Pandemie nicht verhinderte, derzeit in der niedersächsischen Landeshauptstadt stattfinden. Doch das riesige Gelände ist verweist, die Messe erstmals in den digitalen Raum umgezogen. Mit dabei: das Lengericher Unternehmen Spreckelmeyer .

Geschäftsführer Gerhard Spreckelmeyer berichtet, dass die Firma bei dem Branchentreff zum 13. Mal präsent ist. Die Messe habe sich für den Betrieb zu einem wichtigen Ereignis entwickelt, bei dem es primär darum gehe, Kunden zu treffen und Neukunden zu gewinnen. Eine Reihe größerer Aufträge, die so an Land gezogen worden seien, seien Beleg dafür.

Wie bei der Präsenzmesse hat Spreckelmeyer auch bei der digitalen Version wieder seinen Platz am Gemeinschaftsstand der Handwerkskammer Münster. Acht Betriebe sind insgesamt dabei, darunter mit Dkon Systeme noch ein weiteres Unternehmen aus Lengerich.

Spreckelmeyer hat eigens ein Büro in ein „Messe-Studio“ verwandelt, wie es Gerhard Spreckelmeyer nennt. Dort sitzt am Dienstag Jörg Marheim an einem Schreibtisch. Er ist bei der Firma für Automatisierung und Maschinenbau zuständig für den technischen Vertrieb und die Projektleitung. Neben seinem Arbeitsplatz steht eine Kamera samt Mikrofon, die wiederum auf einen Stehtisch, Werbebanner, einen großen Bildschirm und einen Versuchsaufbau gerichtet ist. Dort kann bei Präsentationen ein Roboter in Gang gesetzt werden, der Schrauben von einer Fläche aufsammelt und einsortiert. Rainer Faste, ebenfalls Geschäftsführer bei Spreckelmeyer, erzählt, dass so etwas bei der Präsenzmesse ideal als Hingucker funktioniere.

Ob das auch bei der digitalen Ausgabe so sein wird, bleibt abzuwarten. Wie Gerhard Spreckelmeyer erklärt, können Messegäste über das Portal des Veranstalters mit Begriffen nach den für sie passenden Ausstellern suchen. Allerdings lieferten die Ergebnisse oft mehrere tausend Treffer, eine relativ kleine Firma wie die Lengericher könne da leicht untergehen. Deshalb haben sich die Verantwortlichen bei Spreckelmeyer eine weitere Variante überlegt. Sie können, wie die anderen beteiligten Unternehmen auch, auf die von den Messe-Veranstaltern erfassten Daten zurückgreifen und so anhand der eingegebenen Suchbegriffe analysieren, welcher Messegast an ihren Angeboten und Know-how Interesse haben könnte. Entweder wird dann noch während der Messe Kontakt hergestellt und ein digitales Treffen vereinbart, bei dem dann auch das Studio eine wichtige Rolle spielt, oder aber im Anschluss.

Gerhard Spreckelmeyer betont, dass für ihn nie in Frage gestanden habe, an der digitalen Messe teilzunehmen. Man verstehe das Format als Versuchsballon und erwarte keineswegs perfekte Abläufe bis ins Detail. Aber Rückmeldungen vom Veranstalter und auch der Handwerkskammer zeigten, dass es allseits ein großes Bemühen gebe, gute Voraussetzungen zu schaffen. Natürlich hoffe er darauf, 2022 wieder eine Präsenz-Messe zu erleben. Aber vielleicht gebe es ja auch eine Hybridform, bei der sich manches aus diesem Jahr wiederfinde.