Eine weitere Straftat, sogar ein weiterer Mord sei wahrscheinlich, sollte die Lengericherin nicht zuverlässig medikamentös eingestellt und in einer geschlossenen psychiatrischen Klinik betreut werden. Diese Auffassung hat am Donnerstag ein Gutachter vor dem Landgericht Münster vertreten. In dem Sicherungsverfahren vor dem Schwurgericht wird jene Amokfahrt verhandelt, bei der am 27. September in Lienen und Lengerich ein Radfahrer getötet und mehrere Personen verletzt worden sind. Die Staatsanwaltschaft legt der 44-Jährigen Mord und versuchten Mordes zur Last. Am fünften Prozesstag formulierte ein forensischer Psychiater seine Beurteilung über die Beschuldigte. „Sie sind nicht für die Tat verantwortlich. Ihre Verantwortung liegt darin, dass es nicht zu einer weiteren Tat kommt“, sagte der Mediziner.