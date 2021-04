„Das wird ein Wohnprojekt der ganz besonderen Art“, sagt Jutta Sagemüller mit strahlenden Augen. Und eines, das es in dieser Form in Lengerich noch nicht gibt. Gemeinsam planen sie und Michael Sage-müller auf dem Eckgrundstück an der Uhlandstraße/Goethestraße die Errichtung eines Wohnkomplexes für ältere Menschen. Herzstück sind zwei Wohngruppen für Senioren, die aus jeweils zehn Einzelappartements bestehen. Komplettiert wird der Bau durch fünf barrierefreie Mietwohnungen unterschiedlicher Größen.