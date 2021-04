Bauphase endet mit Vollsperrung

Ab Montag, 26. April, gibt es zunächst kein Durchkommen mehr auf der Iburger Straße ab Abzweigung Warendorfer Straße in Richtung Lienen. Bisher wird der Verkehr im Bereich der Einmündung Oststraße halbseitig an der Baustelle mittels Ampeln vorbeigeführt. Damit ist ab Montag Schluss.

„Wir müssen in der Mitte der Iburger Straße dort noch eine Querungshilfe für Fußgänger einbauen und dann stehen die Asphaltarbeiten an“, begründet Holger Lange , warum die Fortsetzung der Baustellenampel-Regelung nicht möglich ist. Dafür sei aber auch das Ende der Bauarbeiten in Sicht. Läuft alles nach Plan, wird der Verkehr am Ende der nächsten Woche wieder ungehindert über die Iburger Straße fließen können, so der Leiter des Fachdienstes Straßenbau in der Stadtverwaltung.

Seit Mitte März wird in diesem Bereich gearbeitet. Eine Bushaltestelle ist neu hinzugekommen, denn südlich der Iburger Straße soll eine Wohnbebauung ermöglicht werden. Eine Firma hat dort bereits mit dem Bau von Hallen begonnen. „Sechs Wochen sind für die Arbeiten veranschlagt worden, das passt“, freut sich Holger Lange über das in Sicht kommende Ende der Bauphase.

Darüber freuen werden sich wohl auch die Anlieger der Höster Straße und des Höster Damms. Über diese beiden Wege ist eine Umleitung eingerichtet worden. „Der Schwerverkehr wird über Kattenvenne umgeleitet“, betont Nico Königkrämer, dass die Umleitungen bewusst als Einbahnstraßen-Regelung gewählt worden seien, um den Schleichverkehr zu kanalisieren.

Dass die Kommunen Lengerich und Lienen so eng zusammenarbeiten, empfinden Holger Lange und der Lienener Bauamtsleiter als „normal“. Und im Großen und Ganzen, so Nico Königkrämer, habe das gut funktioniert. Beschwerden von Anliegern habe es gegeben, räumt er ein. Dass zwischendurch ein paar Schilder verschwunden sind, kann er sich aber nicht erklären. Die Einbahnstraßen-Regelung sei bewusst gewählt worden, um größere Schäden in den Banketten der beiden Straßen zu vermeiden.

Die Firma Dyckerhoff und die Spedition Wichmann seien im Vorfeld der Bauarbeiten informiert worden, erläutert Holger Lange. Beide Unternehmen würden zum Schwerverkehr im Baustellenbereich beitragen. Ob die Unternehmen auf die Ankündigung reagiert hätten, entziehe sich seiner Kenntnis. Erschlossen wird das Areal südlich der Iburger Straße von der Lengericher Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft (LGE). Die kalkuliert mit Gesamtausgaben von rund 265 000 Euro für die Arbeiten an und neben der Straße.