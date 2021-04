Maik Wagner ist am Dienstagmittag „einfach nur zufrieden, dass das ganze Gehampel vorbei ist“. Damit bezieht sich der Vorsitzende der Lengericher CDU auf die Entscheidung pro Armin Laschet als Kanzlerkandidat der Union für die Bundestagswahl am 26. September. Und auch seine Kollegen Dr. Markus Boertz (Ladbergen) und Gerhard Schomberg (Lienen) dürften aufgeatmet haben.

Am Vormittag hofft der Lienener noch, dass sich „die Kandidaten endlich einigen werden“. Die Zweifel in seiner Stimme sind nicht zu überhören, dass sich Markus Söder trotz seines Bekenntnisses, die Entscheidung des CDU-Präsidiums zu akzeptieren, noch ein Hintertürchen offen hält. 77 Prozent pro Armin Laschet, dass ist für Markus Boertz „eine deutliche Mehrheit“. Eigentlich müsste der bayrische Ministerpräsident damit seinem Amtskollegen aus Nordrhein-Westfalen den Vortritt lassen, stellt der Ladberger am Vormittag fest.

Mittags ist es soweit. Da liegt auch die Stellungnahme von Anja Karliczek vor. „Markus Söder hat bekanntgegeben, dass er das Ergebnis unserer Nachtsitzung akzeptiert“, lässt die Bundesbildungsministerin, die auch Vorsitzende des CDU-Stadtverbands Tecklenburg ist, auf Nachfrage der Westfälischen Nachrichten mitteilen.

In den Ortsvereinen in Lengerich, Ladbergen und Lienen ist in den vergangenen Wochen über beide Bewerber diskutiert worden. „Es gab unterschiedliche Meinungen“, stellt Gerhard Schomberg dazu lapidar fest. Ein einheitliches Bild bezüglich eines der Kandidaten hat es auch in Ladbergen und Lengerich nicht gegeben. Wobei Maik Wagner sich gewünscht hätte, „dass die Basis bei der Entscheidung einbezogen wird“.

Differenziert sehen die CDU-Vorsitzenden die insbesondere in der vergangenen Woche intensiv geführten Diskussionen in der Partei über Stärken und Schwächen der beiden Protagonisten. „Diskussionen sind natürlich immer wichtig“, betont Gerhard Schomberg. aber die hätten aus seiner Sicht deutlich sach-licher geführt werden können.

„Das war nicht förderlich für die Sache und die CDU“, hat die Partei aus Sicht von Maik Wagner in dieser Frage „kein gutes Bild“ abgegeben. Er kann sich nicht vorstellen, dass dieser schlechte Eindruck auf die Schnelle korrigiert werden kann. „Eigentlich ist es jetzt ganz klar: Es darf nur noch um Sachthemen und das Wahlprogramm gehen“, formuliert er seine Erwartungen.

„Das war in der vergangenen Woche keine Darstellung der CDU, die sich der Ortsverein wünscht“, stellt Markus Boertz fest. Wobei die Tatsache, dass es zwei Bewerber gegeben habe und entsprechende Diskussionen geführt wurden, per se nicht schlecht sei. „Aber das hätte man klüger vorbereiten können“, sieht er handwerkliche Fehler.

Anja Karliczek ist „persönlich sehr unglücklich über das Gesicht, das wir als Union in diesen Tagen gezeigt haben“. Die Klärung der Kandidatenfrage auf offener Bühne habe viele Menschen befremdet und Vertrauen zerstört. Menschen für Politik und zum Mitmachen begeistern sei mit Blick auf den in der vergangenen Woche parteiintern gepflegten Umgang miteinander kaum möglich. Die Schlussfolgerung der Ministerin: „Es hat uns als Union aber gezeigt, dass wir einen geregelten Prozess dafür brauchen, wie wir diese Frage zukünftig klären.“ Was wohl heißen soll, aus Fehlern lernen.

Das hätte auch schon in der vergangenen Woche passieren können, meint Gerhard Schomberg mit Blick auf die geräuschlose Nominierung von Annalena Baerbock als Kanzlerkandidatin der Grünen. „Einfach sachlicher.“ Sein Lengericher Kollege Maik Wagner vermutet, dass es bei den Grünen hinter den Kulissen nicht so ruhig zugegangen sei, wie es nach außen dargestellt worden ist. „Diskussionen hat‘s da mit Sicherheit auch gegeben. Aber es war gut inszeniert.“

Markus Boertz hat sich dagegen „sehr gewundert“, wie geräuschlos das bei den Grünen gelaufen ist. Für ihn kein Qualitätsmerkmal. „In einer Demokratie rauft man sich zusammen“, gehören für ihn Diskussionen auch in der Öffentlichkeit dazu. Natürlich in gebotenem Rahmen. Dass eine Partei, die als Protagonist der Basisdemokratie gilt, so vorgegangen ist, „erstaunt mich schon“.

Die Reaktion von Anja Karliczek auf die Kandidatin der Grünen fällt kurz und knapp aus: „Ich kenne Annalena Baerbock aus dem Parlament und schätze das Gespräch mit ihr.“