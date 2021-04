Gibt es einen Wolf im Teuto?

Gibt es wieder einen Wolf oder Wölfe im Teutoburger Wald? Nachdem in der vergangenen Woche ein Wolf in Belm bei Osnabrück überfahren wurde, werden jetzt Bilder von Rehwild-Rissen und ein Wolfsfoto per Whatsapp verteilt. Das Foto soll im Bereich Wechte, Moordiek, Saerbecker Damm aufgenommen worden sein.

René Protte , Forstwirt beim Gut Grone in Ibbenbüren, sagt, das sei schwer zu sagen. Er geht davon aus, dass ein oder vielleicht auch mehr Wölfe durch das hiesige Gebiet ziehen. Es habe auch schon einige Risse gegeben, die sich eine Wolfsberaterin aus Lienen, tätig für das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW (LANUV), auch angesehen habe. Aber es konnte nicht nachgewiesen werden, dass es tatsächlich Wölfe waren. Denn, um das zweifelsfrei klären zu können, darf der Riss nicht älter als 24 Stunden sein. Und zudem ist es problematisch, wenn anschließend ein anderes Tier – beispielsweise Füchse oder Hunde – ebenfalls an dem Kadaver waren.

Und auch die Frage, ob beispielsweise die Wölfin aus Belm bis nach Ibbenbüren gelaufen ist, lässt sich nicht beantworten. Wölfe legten nachts durchaus 40 bis 60 Kilometer zurück. Ein Wolf, der in Brandenburg gechipt worden sei, befinde sich jetzt in Belgien, erzählt Protte. „Der ist durch Deutschland und Holland gelaufen.“ Viele der Wölfe seien auf der Suche nach einem Revier. Hier, am Teuto, seien eigentlich zu viele Wanderer. Die Wölfe mögen es ruhiger. Deswegen würden sie schon mal „hin- und hertingeln“.

Problematisch werde es, wenn die Wölfe an die Nutztiere gingen. Erst wenn ein Gebiet zum Wolfsgebiet erklärt werde, würden Herdenschutzmaßnahmen gefördert, sagt Protte. Generell sei der Wolf ein sehr schlaues Tier und wenn er einmal erfolgreich gewesen sei, dann entwickele er beim zweiten Mal einen gewissen Ehrgeiz, Hindernisse zu überwinden, um an Fressen zu kommen.

Jan-Dirk Hubbert , Revierförster im Kreis Steinfurt und Wolfsbeauftragter, geht ebenfalls davon aus, dass der Wolf immer mal wieder im Teuto und im Umkreis auftauche. Das Tier sei „hochmobil“. Seine Kollegin, ebenfalls Wolfsbeauftragte, sei kürzlich zu einem Riss gerufen worden, aber „wir konnten nicht verifizieren, dass es ein Wolf war“.

Hubbert betont, „Wir sind – wenn man das mit dem Tatort vergleicht – die Leute mit den weißen Anzügen. Wir stellen nur fest. Wir sichern Spuren. Wir sind nicht der Kommissar. Wir ermitteln nicht.“ Oft gebe es Fotos von Wölfen. Aber sehr selten könne geklärt werden, woher die stammen. „Ich habe da schon einiges erlebt“, sagt Hubbert. Manchmal stelle sich heraus, dass die Bilder aus Litauen oder Schweden stammen. Oft lasse sich auch nicht klären, wer die Fotos gemacht habe. Da gebe es ziemlich viele Fragezeichen. Manchmal stecke auch Absicht dahinter.

Es gebe leider Menschen, die völlig aufgeregt und strikt gegen die Wölfe seien. Und dann gebe es die andere Seite, die sich extrem für den Wolf einsetze. „Und der eine weiß es besser als der andere.“ Mancher habe ihm schon unterstellt, er verheimliche Wolfsbewegungen – wegen seiner ideologischen Sichtweise. „Welcher?“ fragt er kopfschüttelnd. Das sei einfach nicht richtig. Die Debatte werde teilweise sehr emotional geführt.

Nachweis von Wölfen Haare, Kot, Blut oder Speichelreste, die ein Wolf hinterlässt, eignen sich für die genetische Analyse. Bei frischen und umfangreichen Proben lassen sich neben der sicheren Bestimmung des Wolfes auch das Geschlecht und verwandtschaftliche Beziehungen zu anderen bereits registrierten Tieren feststellen. Alle in NRW gefundenen Spuren werden im Senckenberg Forschungsinstitut Gelnhausen analysiert und mit anderen schon vorher gefundenen genetischen Wolfsspuren aus Deutschland und Europa verglichen. Das Senckenberg Forschungsinstitut Gelnhausen ist das von allen Bundesländern ausgewählte nationale Referenzlabor für Wolfsgenetik und unterhält die größte Datenbank zur Genetik der Wölfe in Deutschland. Zu finden im Internet: Wolf in NRW (https://wolf.nrw/wolf/de/aktuelles). ...

Für ihn und die anderen Wolfsbeobachter sei wichtig, möglichst schnell Nachricht von einem möglichen Wolfsriss zu bekommen. „Die sollen uns sofort anrufen.“ Wichtig sei die genaue Gemarkung, das Flurstück oder eine Ortsbeschreibung oder auch aussagekräftige Landschaftsmerkmale. „Dann fahren wir auch raus und schauen uns die Situation vor Ort genau an. Für uns sind Beweise wichtig. Alles andere ist Spekulation und nützt niemandem.“