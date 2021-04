Gibt es wieder einen Wolf oder Wölfe im Teutoburger Wald? Nachdem in der vergangenen Woche ein Wolf in Belm bei Osnabrück überfahren wurde, werden jetzt Bilder von Rehwild-Rissen und ein Wolfsfoto per Whatsapp verteilt. Das Foto soll im Bereich Wechte, Moordiek, Saerbecker Damm aufgenommen worden sein. René Protte, Forstwirt beim Gut Grone in Ibbenbüren, sagt, das sei schwer zu sagen. Er geht davon aus, dass ein oder vielleicht auch mehr Wölfe durch das hiesige Gebiet ziehen. Es habe auch schon einige Risse gegeben, die sich eine Wolfsberaterin aus Lienen, tätig für das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW (LANUV), auch angesehen habe. Aber es konnte nicht nachgewiesen werden, dass es tatsächlich Wölfe waren. Denn, um das zweifelsfrei klären zu können, darf der Riss nicht älter als 24 Stunden sein.