Hürdenlauf für einen Impftermin

Gabi Daut ist sehr besorgt um ihren Mann Wolfgang . Der 71-Jährige ist taub und blind, seit vier Jahren. Innerhalb eines Jahres hätten eine Makula-Degeneration und das Absterben des Hörnervs im Innenohr dazu geführt, dass er blind und taub sei. Ein vererbtes Leiden. „Es wusste vorher keiner, dass das in seiner Familie liegt“, erzählt sie. Eine Heilungschance gibt es nicht.

Seit März versucht sie, für ihren Gatten einen Impftermin zu bekommen. Gabi Daut ist geimpft, hat das Vakzin schon erhalten, weil sie als Krankenschwester und examinierte Altenpflegerin tätig ist. „Ich will doch nicht das Virus mit nach Hause bringen und mein Mann steckt sich an“, nennt sie den Grund, warum ihr das wichtig ist. Doch trotz einer Bescheinigung für die Impfberechtigung, bislang hat sie keinen Termin für ihren Mann erhalten.

Die 65-Jährige arbeitet in Vollzeit, macht Nachtdienst und versorgt dabei bis zu 196 Patienten mit ihrem Team. „Die haben alle möglichen Krebsarten, da sind künstliche Darmausgänge zu betreuen oder Menschen mit Kehlkopfkrebs“, beschreibt sie ihr großes Aufgabenspektrum. Mit wie vielen Keimen sie dabei in Berührung kommt, weiß sie nicht. Hände waschen und desinfizieren sind ihr schon viele Jahre vor Corona in Fleisch und Blut übergegangen.

Was dennoch bleibt, ist die Angst, ihren Mann anzustecken. Dabei sind es nicht nur Blindheit und Taubheit, die ihm zusetzen. Hinzu kommt, so berichtet sie im Gespräch mit den Westfälischen Nachrichten, eine reaktive Depression bei ihrem Gatten. Seit Ausbruch der Corona-Pandemie seien selbst die früher noch möglichen kleinen Fluchten aus dem Alltag passé.

„Uns geht es ums Recht auf Teilhabe am Impfen.“ Ein Anspruch, den sie sowohl gegenüber dem Kreis Steinfurt wie auch dem Gesundheitsministerium in Düsseldorf deutlich gemacht hat. Mit den Antworten, die sie aus beiden Behörden erhalten hat, ist sie nicht zufrieden, beschreibt sie im Ansatz sogar als desinteressiert.

Der Hausarzt hat keine Impfdosen

Der Krisenstab beim Kreis Steinfurt habe sie darauf hingewiesen, dass der Hausarzt für die Impfung ihres Mannes zuständig sei. Das Problem: „Unsere Hausärztin ist in Ruhestand gegangen, der Nachfolger hatte keine Empathie für die Sorgen meines Mannes und da haben wir uns einen neuen gesucht.“ Mit dem ist das Ehepaar grundsätzlich sehr zufrieden. Einziges Manko: Der niedergelassene Arzt hat momentan keinen Impfstoff.

Gabi Daut steht mit ihrem Anliegen nicht als einzige Angehörige beim Kreis auf der Matte. „Es melden sich viele pflegende Angehörige schwerkranker Menschen bei uns mit dem Wunsch nach einem Impftermin“, berichtet Kerstin Weßling auf Nachfrage der WN. Allerdings gebe es klare Vorgaben seitens des Landes, nach denen sich der Kreis zu richten habe. Beispielsweise die, dass Vorerkrankte in den Arztpraxen geimpft werden sollen, erläutert die Pressesprecherin der Kreisverwaltung.

Die niedergelassenen Ärzte würden in ihren Praxen priorisieren, wer als erstes auf der Impfliste stehe. „Auch dabei sind Vorgaben des Gesundheitsministeriums zu beachten“, sei der Kreis in diesem Bereich gar nicht zuständig. Was auch für die Versorgung der Praxen mit Impfstoff gelte. Das sei Sache des Landes.

Wenn Gabi Daut an die Antwort auf ihre Anfrage aus dem Gesundheitsministerium denkt, schwillt ihr die Halsschlagader. Da habe es nur schnippisch geheißen, in NRW sei jeder Zweite über 65 Jahren behindert und würde gerne geimpft werden, erzählt sie.

Ihr Wunsch an den Kreis und/oder das Land wäre es, einen Ansprechpartner für so spezielle Fälle wie ihr Mann zu bekommen. Etwa 8000 Menschen in Deutschland, so schätzt sie, seien taub und blind, so wie ihr Wolfgang.

Möglicherweise geht es jetzt doch recht schnell. Seit Mittwoch können die Geburtsjahrgänge 1948 und 1949 einen Termin im Impfzentrum buchen.