Ausstellung und Sammel-Aktion

Welcher Müll gehört in welche Tonne? Und was passiert damit, nachdem man ihn dort hineingeworfen hat? Was hat es mit dem Begriff Recycling auf sich? Oder auch: Was kann man selbst tun, um weniger Müll zu produzieren und die Umwelt zu schützen? In der DRK-Kindertagesstätte „Wasserzwerge“ lernen die Mädchen und Jungen aktuell spielerisch, sich mit diesen wichtigen Themen auseinanderzusetzen. Und dieses Unterfangen fällt auf fruchtbaren Boden.

In den drei Gruppen der Einrichtung haben sich die Kinder mit ihren Erzieherinnen über drei Monate hinweg mit dem Themenkomplex Müll und seinen unterschiedlichen Facetten beschäftigt. Das ganze mündet aktuell in einer großen Müllausstellung im Kneippraum. Dort zeigen die „Zwerge“, „Frösche“ und „Flöhe“ ihren Eltern zwei Wochen lang – natürlich Corona-konform –, was sie alles zum Thema erarbeitet haben. Das Ganze garniert mit Literaturtipps und Anregungen für zu Hause.

Während die einen fleißig „Müll-Lieder“ sangen und dazu passend aus vermeintlichem Müll Instrumente bastelten, haben sich die anderen über die Geschichten der „Olchis“, die Müll lieben und auch gerne mal essen, kaputtgelacht. Einrichtungsleiterin Nina Haberkamp ist begeistert, mit wie viel Engagement und Kreativität Groß und Klein ans Werk gegangen sind. „Das war ganz toll zu sehen. Die Kolleginnen haben sich so viele Gedanken dazu gemacht, und bei den Kindern ist ganz viel hängen geblieben. Das Thema war und ist sehr präsent. Das haben auch viele Eltern berichtet.“

So haben die Kinder in den zurückliegenden Wochen unter anderem große Mülltonen gebastelt, um die Mülltrennung praktisch zu verstehen. Sie haben unter dem Gesichtspunkt „Aus Alt mach Neu“ aus Weggeworfenem neues Papier geschöpft und aus Resten neue Wachsmalstifte und Kerzen hergestellt.

Immer wieder haben die Erzieherinnen das Thema Umwelt aufgegriffen, und schlussendlich haben sie mit den Kindern gruppenintern und ausgestattet mit Handschuhen und Abfallzangen sogar im Umkreis der Kita Müll gesammelt. Was laut Nina Haberkamp dazu führte, dass auch im Privaten kleine Müllsammelaktionen stattgefunden haben. „Die Kinder waren wirklich traurig darüber, wie viele Verpackungen achtlos weggeworfen werden.“

Das dürfte den Mädchen und Jungen der DRK-„Wasserzwerge“ so schnell nicht passieren. Im Lauf der vergangenen drei Monate haben sie sich zu 64 kleinen Müllexperten entwickelt.