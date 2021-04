Ob die Anziehungskraft des Lockstoffs nicht so groß war wie erhofft? Holger Lange weiß es nicht. Dabei schien das Rezept recht vielversprechend im Kampf gegen den Eichenprozessionsspinner (EPS): Die Raupen werden vom Duftstoff in die schwarzen Beutel gelockt und können nicht mehr heraus. Die Sonne sollte dann den Rest besorgen, durch Aufheizen der Beutel den Stachelviechern den Garaus machen. Doch dieser „dufte“ Plan ist nicht aufgegangen. „Wir hatten uns mehr erwartet“, räumt der Fachdienstleiter Straßenbau im Gespräch mit den Westfälischen Nachrichten unumwunden ein. Doch nur wenige Raupen sind dem vermeintlich betörenden Duft in die Beutel gefolgt.